На фронті загинув митець та громадський діяч Дмитро Буйвал

У Сумах Дмитро Буйвал був відомим як «жива скульптура», мім та фаєрщик

11 серпня у бою під Куп'янськом загинув сумський митець та громадський діяч Дмитро Буйвал. Про це повідомила його дружина Наталія Новак.

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Дмитро Буйвал у творчому амплуа фото з відкритих джерел

«Не можу в це повірити, але найкраща, найдобріша, найсвітліша людина у Всесвіті, мій коханий Дмитро Буйвал на щиті… Здобув вічне життя 11.08.2023 у бою під Куп’янськом», – повідомила Новак.

Дмитро Буйвал – засновник громадської організації «Голос вулиць», творчої майстерні та організатор фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко Fest». У Сумах Дмитро був відомим також як «жива скульптура», мім та фаєрщик. З початком війни чоловік пішов захищати країну.

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Дмитро Буйвал фото з відкритих джерел

Навесні 2023 року під час відпустки Дмитро Буйвал розповів, як творча людина почуває себе у лавах ЗСУ та про свою службу під Бахмутом.

«Що там відбувається? Так, це жах. Але ж я – митець. Є моменти, коли, наприклад, сиджу на позиції, і тут – гоп – виглядає сонечко. І я такий: йо-майо, а я ж стільки років мріяв більше часу проводити на природі! Або сиджу в окопі, а поруч зі мною метелик приземлився. І ти думаєш – який метелик? Надворі – мінус п’ять, звідки він взагалі може взятися? Такі моменти допомагали. Неприємно було, коли я повернувся з Бахмуту, здав зброю, мені дали вихідний, я поїхав додому, начебто, безпечне місце, все нормально. А я сиджу і не можу заснути, тому що розумію: один мій побратим знаходиться там, другий – там, а конкретно тут – нікого немає. А в мене зброї немає, нічого немає, а що, якщо щось станеться? Що я буду робити? Але це більше стосується, напевно, психології», – розповів він.

Дмитро Буйвал на фронті фото з відкритих джерел

Буйвал стверджував: перемога України настане тоді, коли ми перестанемо втрачати людей, які цей світ розвивали.

«Перемога настане в той момент, коли кожен воїн, який поклав своє життя, і повернувся додому на щиті, не буде забутим. Небесна Сотня вже забута. Їх згадують раз на рік. Перемога буде тоді, коли повернеться шана до кожного бійця, який зараз боронить, боронив і збирається боронити Україну», – казав Буйвал.

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Нагадаємо, що на фронті загинув майданівець Андрій Бабінський, який започаткував Мегамарш у вишиванках. Андрій (псевдо Медик) захищав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він воював на Харківщині та під Бахмутом на Донеччині. Також брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку. Мріяв звільнити Крим.