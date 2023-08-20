Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg

Низка представників спецслужб Росії виступають за перехід до більш агресивних дій на фронті в Україні

Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу, запровадити військовий стан і розпочати загальну мобілізацію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як пише видання, низка представників спецслужб Росії виступають за перехід до більш агресивних дій на фронті в Україні.

Головні об'єкти нападу Пригожина – міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу Валерій Герасимов – залишаються на своїх постах, але його спроба повалити їх отримала деяку підтримку у ключових органах держбезпеки, за словами двох людей, які обізнані з цього питання.

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Також, за словами п'яти людей, знайомих із ситуацією, прихильники жорсткої лінії у сфері безпеки хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до агресивнішого ведення війни, включаючи повномасштабну мобілізацію та введення воєнного стану. Але поки що немає жодних ознак того, що їх приберуть.

Тим часом, російського генерала Сергія Суровікіна, якого допитували з приводу невдалого заколоту, з того часу ніхто не бачив.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовими у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін скликав нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля.

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До слова, Путін підписав указ про склад делегації РФ для участі в 78-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, з якого випливає, що він у заході брати участі не буде.