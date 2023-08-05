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Паніка та істерика у Криму: окупаційна влада терміново евакуює туристів з пляжів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Паніка та істерика у Криму: окупаційна влада терміново евакуює туристів з пляжів
У Криму панікують відпочивальники
фото: ілюстративне

Людей, які відпочивають на узбережжі, просять покинути територію пляжів

Окупаційна влада Криму вирішила терміново евакуювати людей які відпочивають на пляжах Криму через загрозу атаки морського дрону. Відповідне відео з'явилось у сомережі. 

На ньому видно, що чоловік знаходиться на узбережжі  моря на пляжі, і коментує ситуацію так:  «Цікава тема відбувається. Всіх людей з пляжу забирають, море закрито»,  зазначає у відео він. 

Також відпочивальник спілкується із власником однієї із яхт, яка припаркована на пляжі та питає, що відбувається і чому людей забирають з пляжів. На що чоловік відповідає, що не хоче довго пояснювати. «Військові сказали все. Нам командири сказали, ми їм підпорядковуємось. Ми прийшли забирати людей», – каже він. 

Нагадаємо, званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні у відкритому морі флот виявив надводний безпілотник, який зараз продовжує рух.

Наразі окупантами вживаються заходи щодо знищення морського дрона.

«У зв'язку з цим спецслужбами ухвалено рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад», – повідомив Развожаєв.

Він закликав мешканців Севастополя та туристів не панікувати і запевнив, що евакуюватися з пляжів не треба, «ситуація повністю під контролем флоту».

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Теги: пляжі військові чоловік безпілотник влада відео

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