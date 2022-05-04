Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха
Годі шукати «харошіх рускіх»
Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чічкваркін, Латиніна, Нєвзоров...
Як їх зараз багато, «харошіх рускіх».
Великі експерти, типу знавці Х@йла і своєї батьківщини-терористки-агресора.
Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти.
А потім, після Перемоги, на параді, дивись – поруч з генералом Аристовичем, стоїть Фейгін якийсь, а «погана українська опозиція» – по інший бік Хрещатика.
А потім ці «харошіє рускіє» приведуть своїх друзів, які вже будуть не такими хорошими, а ті приведуть тих, хто ненавидить усе це наше – Україну, українців, мову («Ігарь, давайтє па рускі, ми же тоже билі протів путіна»)...
Кругами... Майже 380 років...
Мільйони вбитих росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських «фейгіних-шмейгіних»...
Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку.
Добраніч, друзі! Нехай подохнуть всі наші вороги-окупанти!
Джерело: блог Ігоря Кондратюка