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рус
    Думки вголос

    Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха

    Поки хтось бігає з плакатиком, наші журналісти ризикують життям і гинуть на реальній війні - Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха
    Поки хтось бігає з плакатиком, наші журналісти ризикують життям і гинуть на реальній війні
    скріншот з відео

    Годі шукати «харошіх рускіх»

    Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чічкваркін, Латиніна, Нєвзоров...

    Як їх зараз багато, «харошіх рускіх».

    Великі експерти, типу знавці Х@йла і своєї батьківщини-терористки-агресора.

    Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти.

    А потім, після Перемоги, на параді, дивись – поруч з генералом Аристовичем, стоїть Фейгін якийсь, а «погана українська опозиція» – по інший бік Хрещатика.

    А потім ці «харошіє рускіє» приведуть своїх друзів, які вже будуть не такими хорошими, а ті приведуть тих, хто ненавидить усе це наше – Україну, українців, мову («Ігарь, давайтє па рускі, ми же тоже билі протів путіна»)...

    Кругами... Майже 380 років...

    Мільйони вбитих росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських «фейгіних-шмейгіних»...

    Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку.

    Добраніч, друзі! Нехай подохнуть всі наші вороги-окупанти!

    Джерело: блог Ігоря Кондратюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна українці Україна опозиція журналіст окупація #stoprussia
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    Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха