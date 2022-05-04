Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха

Поки хтось бігає з плакатиком, наші журналісти ризикують життям і гинуть на реальній війні

Годі шукати «харошіх рускіх»

Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чічкваркін, Латиніна, Нєвзоров...

Як їх зараз багато, «харошіх рускіх».

Великі експерти, типу знавці Х@йла і своєї батьківщини-терористки-агресора.

Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти.

А потім, після Перемоги, на параді, дивись – поруч з генералом Аристовичем, стоїть Фейгін якийсь, а «погана українська опозиція» – по інший бік Хрещатика.

А потім ці «харошіє рускіє» приведуть своїх друзів, які вже будуть не такими хорошими, а ті приведуть тих, хто ненавидить усе це наше – Україну, українців, мову («Ігарь, давайтє па рускі, ми же тоже билі протів путіна»)...

Кругами... Майже 380 років...

Мільйони вбитих росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських «фейгіних-шмейгіних»...

Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку.

Добраніч, друзі! Нехай подохнуть всі наші вороги-окупанти!

Джерело: блог Ігоря Кондратюка

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