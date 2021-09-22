«Бізнес на крові». Петиція про заборону концертів російських артистів

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Для багатьох українців досі незрозуміло, чому на восьмому році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів

Шановні!

Я створив петицію до Президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на фестивалях та корпоративах) російських артистів – громадян країни-агресора.

Країни, яка в березні 2014го окупувала Крим, а пізніше розв'язала гібридну військову агресію. Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла поневіряння, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем. Тому для мене дико і безчесно, що на 8му році війни в Україні НЕ заборонено гастролі російських артистів (як і будь-яку кооперацію з агресором, до слова!)

Людей, які вдають, що вони «внє палітікі», виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди – перед їхніми жертвами. Переважна більшість російських артистів або відкрито підтримують агресію Кремля і імперську істерику під назвою «кримнаш», або відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони, або тихо мовчать, тобто по суті – теж підтримуючи війну з Україною. Дозволяти їм виступати в Україні до повернення Криму та контролю за східними кордонами – це нонсенс і колаборація з агресором.

Як любив казати нинішній президент України В.Зеленський – «бізнес на крові». Я вимагаю припинити цей бізнес. В світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого «русского міра»!

Джерело: блог Ігоря Кондратюка

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