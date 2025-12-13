Головна Думки вголос Ігор Кондратюк
search button user button menu button
Ігор Кондратюк Журналіст

Степан Гіга. Особливий народний артист

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Степан Гіга помер 12 грудня у львівській лікарні
фото: instagram.com/stepan.giga_official

Ще один український талант пішов у засвіти...

Степан Гіга був феноменом української естради. Народний артист у справжньому сенсі цього словосполучення.

Якось я йду коридором каналу «1+1», назустріч – Ігор Пелех (пам'ятаєте цього яскравого телеведучого?).

– Як справи?

– Та норм

– Заходь на каву, у мене вже є аж кабінет – каже.

Я зайшов в одну з кімнат, він сів за свій робочий стіл, і питає:

– Ти щось чув про Степана Гігу?

– Про кого? Це хто? – здивувався я.

А був це десь так рік 2007-й, може – 2008-й, популярна телевізійна гра народних співаків «Караоке на майдані» йшла вже майже 10 років!

– Слухай історію. Ми тут, у Києві, створили концертну агенцію. Телефоную своїм дружбанам у Тернопіль (Ігор був родом з Тернополя), кажу: «Хлопці, можу будь-яку зірку привезти вам у Тернопіль, чи інше місто/село. «Океан Ельзи», Пономарьов, Білик, Скрябін, Могилевська, кого хочете – замовляйте!». Тернополяни подумали, і кажуть: «Нам дуже потрібно замовити два стадіонні концерти у Тернополі Степана Гіги!». Я їх питаю: «Кого-кого???». А вони: «Ти що там, у Києві, зовсім від народу відірвався???».

І Ігор питає:

– Так хто ж такий Степан Гіга, Кондратюк? Ти чув його пісні?

– Ні - чесно сказав я. – Не пам'ятаю, щоб пісні Степана Гіги співали у «Караоке на майдані» чи «Шансі».

– Ну то дивись – сказав Пелех – і включив відео на своєму комп'ютері.

На відео був невідомий мені (який сором!) співак, він співав на стадіоні, на стадіоні був повний аншлаг, і увесь стадіон співав разом з ним!

Якусь нескладну, можна навіть сказати – банальну – мелодію, але з приємною душевною українською лірикою. Співак не показував вокальні рулади, не дивував діапазоном голосу, не вражав артистизмом на сцені, але увесь стадіон йому підспівував. І це вражало.

– Звільни редактора – жартівливо порадив Ігор, на тому й розійшлись.

Єдиний раз, коли я побачив Степана Гігу наживо – цього літа, у Львові, на фестивалі «Покоління-2025». Я закінчив «Караоке на майдані», ми трішки перекусили у «Реберні» за сценою, і, оминаючи публіку, йшли до авто. Степана Гігу якраз оголошували, він стояв біля сходів на сцену. Я проходив поруч, кивнув головою, він кивнув мені у відповідь.

Публіка почала кричати-верещати, він вийшов і заспівав першу пісню. Я трішки зупинився, що нарешті побачити як виступає Степан Гіга. Він почав з пісні «Сон». І увесь фестиваль почав йому підспівувати! Ще один український талант пішов у засвіти...

Спочивайте з миром, народний артист мого співочого народу...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: артист співак народний артист Степан Гіга смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
10 грудня, 09:56
На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
6 грудня, 23:10
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг висловлюється про стан свого чоловіка
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
24 листопада, 16:51
Марина Воронцова з 2014 року активно допомагала військовим
На фронті загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова
21 листопада, 20:08
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Водій Skoda Octavia збив чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода
20 листопада, 13:10
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км
Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
20 листопада, 08:09
З 1 січня 2025 року Андрій Полунін працював на посаді шеф-скаута «Металіста 1925»
Колишній гравець збірної України з футболу помер після матчу ветеранів
16 листопада, 11:44
39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини
На Прикарпатті у лісі знайдено тіло мобілізованого чоловіка
15 листопада, 18:53

Ігор Кондратюк

Степан Гіга. Особливий народний артист
Степан Гіга. Особливий народний артист
Усіх російських співаків потрібно заборонити до повного повернення наших територій
Усіх російських співаків потрібно заборонити до повного повернення наших територій
Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха
Дорогі земляки, не чіпляйте російську лапшу на свої героїчні вуха
«Бізнес на крові». Петиція про заборону концертів російських артистів
«Бізнес на крові». Петиція про заборону концертів російських артистів
Підсумки Євробачення. Чому українське журі проголосувало саме так
Підсумки Євробачення. Чому українське журі проголосувало саме так
Усі в масках, бо закон є закон. Як Дубай долає коронавірус
Усі в масках, бо закон є закон. Як Дубай долає коронавірус

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua