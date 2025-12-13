Степан Гіга. Особливий народний артист
Ще один український талант пішов у засвіти...
Степан Гіга був феноменом української естради. Народний артист у справжньому сенсі цього словосполучення.
Якось я йду коридором каналу «1+1», назустріч – Ігор Пелех (пам'ятаєте цього яскравого телеведучого?).
– Як справи?
– Та норм
– Заходь на каву, у мене вже є аж кабінет – каже.
Я зайшов в одну з кімнат, він сів за свій робочий стіл, і питає:
– Ти щось чув про Степана Гігу?
– Про кого? Це хто? – здивувався я.
А був це десь так рік 2007-й, може – 2008-й, популярна телевізійна гра народних співаків «Караоке на майдані» йшла вже майже 10 років!
– Слухай історію. Ми тут, у Києві, створили концертну агенцію. Телефоную своїм дружбанам у Тернопіль (Ігор був родом з Тернополя), кажу: «Хлопці, можу будь-яку зірку привезти вам у Тернопіль, чи інше місто/село. «Океан Ельзи», Пономарьов, Білик, Скрябін, Могилевська, кого хочете – замовляйте!». Тернополяни подумали, і кажуть: «Нам дуже потрібно замовити два стадіонні концерти у Тернополі Степана Гіги!». Я їх питаю: «Кого-кого???». А вони: «Ти що там, у Києві, зовсім від народу відірвався???».
І Ігор питає:
– Так хто ж такий Степан Гіга, Кондратюк? Ти чув його пісні?
– Ні - чесно сказав я. – Не пам'ятаю, щоб пісні Степана Гіги співали у «Караоке на майдані» чи «Шансі».
– Ну то дивись – сказав Пелех – і включив відео на своєму комп'ютері.
На відео був невідомий мені (який сором!) співак, він співав на стадіоні, на стадіоні був повний аншлаг, і увесь стадіон співав разом з ним!
Якусь нескладну, можна навіть сказати – банальну – мелодію, але з приємною душевною українською лірикою. Співак не показував вокальні рулади, не дивував діапазоном голосу, не вражав артистизмом на сцені, але увесь стадіон йому підспівував. І це вражало.
– Звільни редактора – жартівливо порадив Ігор, на тому й розійшлись.
Єдиний раз, коли я побачив Степана Гігу наживо – цього літа, у Львові, на фестивалі «Покоління-2025». Я закінчив «Караоке на майдані», ми трішки перекусили у «Реберні» за сценою, і, оминаючи публіку, йшли до авто. Степана Гігу якраз оголошували, він стояв біля сходів на сцену. Я проходив поруч, кивнув головою, він кивнув мені у відповідь.
Публіка почала кричати-верещати, він вийшов і заспівав першу пісню. Я трішки зупинився, що нарешті побачити як виступає Степан Гіга. Він почав з пісні «Сон». І увесь фестиваль почав йому підспівувати! Ще один український талант пішов у засвіти...
Спочивайте з миром, народний артист мого співочого народу...
