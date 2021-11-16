Замість порятунку людей, президент займався парадами

Україна продовжує оновлювати антирекорди за смертністю від Cоvid-19

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Сегодня 16 ноября новый печальный рекорд смертности. За прошедшие сутки умерло 838 украинцев.

Оперативная летальность поднялась до 3,35%

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано:

Донецкая область – 102

Полтавская область – 60

Днепропетровская – 58

По усредненным показателям за 7 дней наибольшее число летальных случаев остается в Днепропетровской области, 74 смерти в день.

Больничная летальность (черная линия) взлетела до 1,4% в сутки по оперативным данным (14 смертей в день на 1000 пациентов)

Летальность по дате события (красная линия) поднялась до 1,2% в сутки (12 смертей в день на 1000 пациентов)

Предложение Зеленского по мотивации вакцинации очень вовремя. Как раз когда смертность зашкалила. Летом конечно-же этого нельзя было сделать. Офис Президента был занят подготовкой в параду, снятием видосов, проведением форумов, ну и конечно великим будивныцтвом. А потом пришел Ковид, вообще неожиданно. Грустно и печально за этим всем наблюдать. В конце августа в стране уже накопилось более 10 млн вакцин. Но эти деятели не смогли развернуть широкую компанию по проведению вакцинации. Они были заняты другими вещами.

Забота о нации выражается не в проведении торжественных парадов, и снятии видосов, забота о нации выражается в снижении смертности. И все это надо было делать тогда, в августе. Но нет, наш самый красивый хотел парадов, открытия флагштоков, проведения массы мероприятий. Молодец. Красиво все устроил. А сегодня получили 838 смертей за сутки.

Джерело: блог Євген Істребіна

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