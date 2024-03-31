Де наша зброя? Так можна і війну програти
Проблема мультиплікування озброєння
Україна не від хорошого життя стала передовою країною у застосуванні дронів.
В умовах обмеження артилерійських пострілів, ми почали робити з «весільних дронів» – дрони зі скидами, оволоділи ударними дронами. Все це за рахунок приватних ініціатив бізнесу, волонтерів, внутрішніх самоорганізацій бригад.
Також у нас почали з'являтися наземні дрони з стрілковим озброєнням, дрони для розмінування та евакуації. Все це теж приватні ініціативи, експереметальні зразки.
Так от, Росія взяла цей досвід і мультиплікувала.
Вони почали наземні дрони застовувати в піхотних атаках. Поки невдало, але почали.
РФ домінує в РЕБ, в фпв, тепер наземних дронах, ракетах.
Більшість з цього українські ноухау, які вони вкрали і мультиплікували.
Де наше мультиплікування, де дрони? Де Держава у виробництві дронів. Масово, дешево, тисячами.
Так можна і війну програти.
- «Не стріляйте по російських НПЗ!» Історія однієї непристойної пропозиції
- Сергій «Флеш»: Попередній рік війни був епохою БПЛА, наступний – наземних роботів
- Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
- Черчилль, Тесла та Мерилін Монро. 10 фактів з історії безпілотників
- Крутіше за F-16. Виробник засобів РЕБ – про критичну технологію перемоги
- Авдіївка. Ті, хто тримають небо
Коментарі — 0