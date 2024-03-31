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Мирослав Гай Блогер

Де наша зброя? Так можна і війну програти

glavcom.ua
Українці змушені були вигадувати нові способи застосування дронів
фото: ЗСУ

Проблема мультиплікування озброєння

Україна не від хорошого життя стала передовою країною у застосуванні дронів.

В умовах обмеження артилерійських пострілів, ми почали робити з «весільних дронів» – дрони зі скидами, оволоділи ударними дронами. Все це за рахунок приватних ініціатив бізнесу, волонтерів, внутрішніх самоорганізацій бригад.

Також у нас почали з'являтися наземні дрони з стрілковим озброєнням, дрони для розмінування та евакуації. Все це теж приватні ініціативи, експереметальні зразки.

Так от, Росія взяла цей досвід і мультиплікувала.

Вони почали наземні дрони застовувати в піхотних атаках. Поки невдало, але почали.

РФ домінує в РЕБ, в фпв, тепер наземних дронах, ракетах.

Більшість з цього українські ноухау, які вони вкрали і мультиплікували.

Де наше мультиплікування, де дрони? Де Держава у виробництві дронів. Масово, дешево, тисячами.

Так можна і війну програти.

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Джерело
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Теги: зброя війна безпілотник

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