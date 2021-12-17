Проукраїнська пропаганда потрібна – але інакша

Чинний президент дуже любить спілкуватись через «відосики»

Зеленський хоче за державний кошт боротися з опозицією

Бажання влади за наш з вами рахунок прославляти себе коханих і очорняти своїх опонентів – таке ж природньо-інстинктивне, як потяг тигра до м'яса.

Пам'ятаєте, який скандал був з виділенням куму Петра Олексійовича мільярдних бюджетів на його так званий «мінстець»? Думаю, самому Юрію Стецю було соромно.

Журналісти тоді вийшли під ВРУ з плакатами: «Stop міністерство кумівства», «Stop міністерство правди», «Стоп цензурі!», «Проти МінПравди», «Немає грошей на танки? Зате є на МінПравди».

Казав тоді і кажу нині, що таке використання коштів буде неефективним.

Проукраїнська пропаганда потрібна – але за допомогою інших підходів.

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Джерело: блог Ігоря Луценка

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