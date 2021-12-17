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    Думки вголос

    Проукраїнська пропаганда потрібна – але інакша

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Чинний президент дуже любить спілкуватись через&nbsp;&laquo;відосики&raquo; - Проукраїнська пропаганда потрібна – але інакша
    Чинний президент дуже любить спілкуватись через «відосики»
    фото: president.gov.ua

    Зеленський хоче за державний кошт боротися з опозицією

    Бажання влади за наш з вами рахунок прославляти себе коханих і очорняти своїх опонентів – таке ж природньо-інстинктивне, як потяг тигра до м'яса.

    Пам'ятаєте, який скандал був з виділенням куму Петра Олексійовича мільярдних бюджетів на його так званий «мінстець»? Думаю, самому Юрію Стецю було соромно.

    Журналісти тоді вийшли під ВРУ з плакатами: «Stop міністерство кумівства», «Stop міністерство правди», «Стоп цензурі!», «Проти МінПравди», «Немає грошей на танки? Зате є на МінПравди».

    Казав тоді і кажу нині, що таке використання коштів буде неефективним.

    Проукраїнська пропаганда потрібна – але за допомогою інших підходів.

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    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: пропаганда штраф скандал дом
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    Проукраїнська пропаганда потрібна – але інакша