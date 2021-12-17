Проукраїнська пропаганда потрібна – але інакша
Зеленський хоче за державний кошт боротися з опозицією
Бажання влади за наш з вами рахунок прославляти себе коханих і очорняти своїх опонентів – таке ж природньо-інстинктивне, як потяг тигра до м'яса.
Пам'ятаєте, який скандал був з виділенням куму Петра Олексійовича мільярдних бюджетів на його так званий «мінстець»? Думаю, самому Юрію Стецю було соромно.
Журналісти тоді вийшли під ВРУ з плакатами: «Stop міністерство кумівства», «Stop міністерство правди», «Стоп цензурі!», «Проти МінПравди», «Немає грошей на танки? Зате є на МінПравди».
Казав тоді і кажу нині, що таке використання коштів буде неефективним.
Проукраїнська пропаганда потрібна – але за допомогою інших підходів.
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Джерело: блог Ігоря Луценка