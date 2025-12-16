Головна Думки вголос Ігор Луценко
Україна може виграти цю війну

Нам залишилося лиш одна річ...

Україна може виграти цю війну. Періодично ми нагадуємо про це собі і усьому світу. От сьогодні знову.

Дуже важливо про це пам’ятати, що насправді ми з приголомшливим рахунком перевершуємо росіян у винахідливості і креативності. Проявляється це і у тактиці, оперативному мистецтві, і у технологіях.

Ми успішно здійснюємо стрімкі наступальні операції, а росіяни – ні. Ми раптовими і вивіреними ударами відбивали Харківщину, Херсон, зайшли на Курщину, от нещодавно відкинули ворога коло Куп’янську. Натомість у росіян наступ – це примітивне видавлювання нас масою, трупами.

Ми більш винахідливі у техніці. Ми перші були у запровадженні малих дронів для розвідки, ФПВ – для нанесення ударів, морських безекіпажних катерів – для знищення флоту противника, агродронів – для бомбових ударів.

Так, росіяни системніші, краще масштабуються. Бо у них на війну працює їх вся держава, місцева і федеральна влади, олігархи і корупціонери. У нас – повною мірою не включена жодна з цих категорій. У нас справа захисту Батьківщини – це клопіт війська.

І все ж ми тримаємося.

І ось, це, здається, ми використали потужні підводні дрони. Знову немає аналогів цій операції, знову вперше в світі!

Щоб ще раз підкреслити своє панування над росіянами на Чорному морі. Щоб ще раз нагадати собі й усім, що ми можемо виграти цю війну.

***

Росіяни застосовують найпримітивніші підходи. Вони лізуть вперед, використовуючи людей як біопаливо. Вони щодня запускають ракети і дрони в нашу енергетику, без якогось ефекту для війни. У них дуже мало результатів, зате це все відбуваються щодня і працює як гіпноз. Вони гіпнотизують себе і світ біроботами і шахедами – у гіпнозі, схоже, важлива не якість, а кількість, тривалість.

Будь-який свідомий реалій війни спостерігач розуміє, що усі територіальні успіхи росіян вартують дуже мало. Що ми здатні перекреслити своїми наступальними операціями. Що тиск на наш тил ми здатні збалансувати ударами по російській військовій та енергетичній інфраструктурах.

***

Нам залишилося лиш одна річ. Ми маємо винайти комплекс технологій і тактик, щоб зупинити російський піхотний штурм.

І тоді ми переможемо. Коли росіяни перестануть іти вперед, коли зупиняться, вони втратять віру, і їх імперська перенапружена машина посиплеться. Бунт Пригожина колись розкрив (але не використав) секрет: Росія порожня і слабка всередині. 

Україна здатна виграти цю війну.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна окупанти війна

