Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Трамп заявив, що Україна має погодитись на мирний план США
фото: Білий дім

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив із низкою гучних заяв на брифінгу щодо мирного врегулювання війни в Україні, росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, у Тернополі з-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією.

Атака на Дніпропетровщину

У ніч на 22 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ударними дронами: виникли пожежі, є пошкодження та постраждала. 

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Там внаслідок атаки виникла пожежа, також пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині агресор атакував Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Через ворожий обстріл пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач.

По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. У результаті атаки загорівся приватний будинок.

Заява Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив із низкою гучних заяв на брифінгу щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. «Якщо йому не подобається план США, він може продовжувати битися»», – продовжив він. 

Трамп пригадав зустріч із Зеленським, яка відбулася у лютому цього року, а згадав свої гучні слова про те, що «в України немає карт».

Крім того, президент США припустив, що завершити війну було можливо значно раніше: «Таку угоду можна було укласти рік тому, два роки тому».

У Тернополі зросла кількість загиблих

У Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей. 

Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією.

Три основні цілі угоди, за словами Венса: 

  • Припинити бойові дії та вбивства, водночас зберегти український суверенітет.
  • Досягти домовленості, яку зможуть прийняти як Київ, так і Москва.
  • Забезпечити максимальні гарантії, що конфлікт не спалахне знову.
