CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні

До переговорної групи увійшов зять Трампа Дажерд Кушнір – президент США довіряє йому, як собі

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно прагне укласти мирну угоду для завершення війни в Україні. З цією метою до Москви направляються двоє високопоставлених дипломатів Трампа, які, однак, є нетрадиційними фігурами: його колишній діловий партнер Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. Жодна з цих осіб не була затверджена Сенатом на дипломатичних посадах, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Спеціальний представник Віткофф і Кушнер проведуть зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у вівторок, щоб переконати ініціатора війни погодитися на її припинення.

Ці останні дипломатичні зусилля Трампа – за участі Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та держсекретаря Марко Рубіо – підкреслюють його нестандартний, а часом і суперечливий підхід до зовнішньої політики. Протягом свого другого терміну Трамп покладається на вузьке коло довірених союзників і ділових партнерів для вирішення найскладніших міжнародних конфліктів.

Ця команда вже досягла успіху: Віткофф і Кушнер зіграли ключову роль у досягненні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Саме цей успіх, за словами представників адміністрації, став причиною їхньої залученості до переговорів щодо припинення конфлікту між Росією та Україною. Після угоди про перемир’я Трамп назвав Віткоффа «чудовим переговірником».

Спочатку Віткофф був призначений спецпосланцем з Близького Сходу, але згодом його повноваження розширилися на врегулювання війни в Україні. Призначення однієї людини для роботи над двома найскладнішими кризами світу викликало здивування у Вашингтоні та за кордоном. Колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту пояснив, що Трамп «завжди не хотів віддавати себе в руки бюрократії» і надає перевагу «особистій дипломатії».

Теплі відносини Віткоффа з Москвою викликали занепокоєння у деяких союзників. Це особливо стосується його історії спілкування з високопоставленими російськими чиновниками, що часом відбувалося без присутності досвідчених американських дипломатів чи навіть секретарів. Сам Трамп згадував, що зустріч Віткоффа з Путіним, яка мала тривати 15-20 хвилин, зрештою затягнулася на п'ять годин.

У середині жовтня Віткофф навіть консультував головного зовнішньополітичного радника РФ Юрія Ушакова щодо того, як Путіну слід вести розмову з Трампом (аудіозапис цієї розмови був розшифрований Bloomberg – «Главком»). Хоча деякі європейські чиновники були цим обурені, Трамп відкинув занепокоєння: «Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Ось що робить переговірник», – заявив він.

До Віткоффа в переговорному процесі приєднався Джаред Кушнер. Хоча він не обіймає офіційної посади в уряді США, він знову став ключовим гравцем, брав участь у двох зустрічах високого рівня з українськими чиновниками.

Кушнер знову опинився в центрі уваги після його участі у перемовинах про припинення вогню в Газі. Після цього він тихо почав працювати з Віткоффом над питанням України. Джерела, близькі до Кушнера, стверджують, що Трамп вважає його своїм «найближчим помічником» із зовнішньої політики, а головна перевага Джареда – це повна довіра президента. Це дає зрозуміти іноземним лідерам, що вони, по суті, мають справу безпосередньо з Трампом.

Проте, покладання на таке вузьке коло, як зауважив колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту, є небезпечним, оскільки це обмежує можливості для конструктивного оскарження думок та унеможливлює розгляд альтернативних точок зору.

До переговорів також залучений міністр армії Ден Дрісколл (друг віцепрезидента Дж. Д. Венса), якого називають «людиною Трампа по безпілотниках». Хоча він не їде до Москви, Дрісколл провів низку зустрічей у Києві, Женеві та Абу-Дабі, підштовхуючи українських та російських чиновників до угоди. Його присутність є важливою, оскільки, за словами колишнього посла США в Польщі Деніела Фріда, він має розбиратися в деталях, аби «виявити смердючі бомби в красивій упаковці» від росіян.

Присутність Кушнера в команді відображає зростаюче розчарування Трампа через нездатність швидко завершити конфлікт і його бажання використати підхід, застосований до угоди по Газі, у відносинах між Росією та Україною.

Для українців участь Кушнера стала сигналом того, що Трамп вважає угоду досяжною. «Вони сподіваються, що Джаред зможе скоротити розрив», – сказало джерело, близьке до української сторони. Проте деякі європейські чиновники висловили сумнів щодо ролі Кушнера, оскільки «неясно, які його повноваження та межі».

Як відомо, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. Про це інформує Керолайн Лівітт, прессекретаря Білого дому.

Коментуючи питання про можливе швидке укладення угоди для закінчення війни, Лівітт відповіла: «Адміністрація налаштована дуже оптимістично».

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.