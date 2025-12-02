Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
Трамп надає перевагу «особистій дипломатії»
фото: The White house/Facebook

До переговорної групи увійшов зять Трампа Дажерд Кушнір – президент США довіряє йому, як собі

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно прагне укласти мирну угоду для завершення війни в Україні. З цією метою до Москви направляються двоє високопоставлених дипломатів Трампа, які, однак, є нетрадиційними фігурами: його колишній діловий партнер Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. Жодна з цих осіб не була затверджена Сенатом на дипломатичних посадах, передає «Главком» із посиланням на CNN.

Спеціальний представник Віткофф і Кушнер проведуть зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у вівторок, щоб переконати ініціатора війни погодитися на її припинення.

Ці останні дипломатичні зусилля Трампа – за участі Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та держсекретаря Марко Рубіо – підкреслюють його нестандартний, а часом і суперечливий підхід до зовнішньої політики. Протягом свого другого терміну Трамп покладається на вузьке коло довірених союзників і ділових партнерів для вирішення найскладніших міжнародних конфліктів.

Ця команда вже досягла успіху: Віткофф і Кушнер зіграли ключову роль у досягненні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Саме цей успіх, за словами представників адміністрації, став причиною їхньої залученості до переговорів щодо припинення конфлікту між Росією та Україною. Після угоди про перемир’я Трамп назвав Віткоффа «чудовим переговірником».

Спочатку Віткофф був призначений спецпосланцем з Близького Сходу, але згодом його повноваження розширилися на врегулювання війни в Україні. Призначення однієї людини для роботи над двома найскладнішими кризами світу викликало здивування у Вашингтоні та за кордоном. Колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту пояснив, що Трамп «завжди не хотів віддавати себе в руки бюрократії» і надає перевагу «особистій дипломатії».

Теплі відносини Віткоффа з Москвою викликали занепокоєння у деяких союзників. Це особливо стосується його історії спілкування з високопоставленими російськими чиновниками, що часом відбувалося без присутності досвідчених американських дипломатів чи навіть секретарів. Сам Трамп згадував, що зустріч Віткоффа з Путіним, яка мала тривати 15-20 хвилин, зрештою затягнулася на п'ять годин.

У середині жовтня Віткофф навіть консультував головного зовнішньополітичного радника РФ Юрія Ушакова щодо того, як Путіну слід вести розмову з Трампом (аудіозапис цієї розмови був розшифрований Bloomberg – «Главком»). Хоча деякі європейські чиновники були цим обурені, Трамп відкинув занепокоєння: «Він повинен продати це Україні, він повинен продати Україну Росії. Ось що робить переговірник», – заявив він.

До Віткоффа в переговорному процесі приєднався Джаред Кушнер. Хоча він не обіймає офіційної посади в уряді США, він знову став ключовим гравцем, брав участь у двох зустрічах високого рівня з українськими чиновниками.

Кушнер знову опинився в центрі уваги після його участі у перемовинах про припинення вогню в Газі. Після цього він тихо почав працювати з Віткоффом над питанням України. Джерела, близькі до Кушнера, стверджують, що Трамп вважає його своїм «найближчим помічником» із зовнішньої політики, а головна перевага Джареда – це повна довіра президента. Це дає зрозуміти іноземним лідерам, що вони, по суті, мають справу безпосередньо з Трампом.

Проте, покладання на таке вузьке коло, як зауважив колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту, є небезпечним, оскільки це обмежує можливості для конструктивного оскарження думок та унеможливлює розгляд альтернативних точок зору.

До переговорів також залучений міністр армії Ден Дрісколл (друг віцепрезидента Дж. Д. Венса), якого називають «людиною Трампа по безпілотниках». Хоча він не їде до Москви, Дрісколл провів низку зустрічей у Києві, Женеві та Абу-Дабі, підштовхуючи українських та російських чиновників до угоди. Його присутність є важливою, оскільки, за словами колишнього посла США в Польщі Деніела Фріда, він має розбиратися в деталях, аби «виявити смердючі бомби в красивій упаковці» від росіян.

Присутність Кушнера в команді відображає зростаюче розчарування Трампа через нездатність швидко завершити конфлікт і його бажання використати підхід, застосований до угоди по Газі, у відносинах між Росією та Україною.

Для українців участь Кушнера стала сигналом того, що Трамп вважає угоду досяжною. «Вони сподіваються, що Джаред зможе скоротити розрив», – сказало джерело, близьке до української сторони. Проте деякі європейські чиновники висловили сумнів щодо ролі Кушнера, оскільки «неясно, які його повноваження та межі».

Як відомо, мирний план Сполучених Штатів, спрямований на припинення російської агресії проти України, зазнав суттєвих доопрацювань. У Вашингтоні висловлюють оптимізм щодо цього процесу. Про це інформує Керолайн Лівітт, прессекретаря Білого дому.

Коментуючи питання про можливе швидке укладення угоди для закінчення війни, Лівітт відповіла: «Адміністрація налаштована дуже оптимістично».

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.

Теги: війна переговори Стів Віткофф Дональд Трамп Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп розлютився і неодноразово запитував журналістку, чи вона тупа
«Ти тупа». Трамп накинувся на журналістку (відео)
28 листопада, 08:52
РФ завдала ракетний удар по Тернополю 19 листопада
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
27 листопада, 10:30
Тривають аварійні роботи у Дніпрі
Росія за тиждень застосувала понад 2 тис. одиниць озброєння – Зеленський
23 листопада, 10:52
Воїн посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Загинув під час виконання завдання на Карачуні. Згадаймо Олександра Петрищука
21 листопада, 09:00
РФ використовує заборонені ДРСМД ракети «Новатор» у війні проти України
Росія 23 рази била по Україні забороненими ракетами «Новатор»
20 листопада, 13:06
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
12 листопада, 13:02
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
7 листопада, 21:59
Попри все, президент США і голова КНР зустрілися
Тактична пауза і тимчасове перемир'я – підсумки зустрічі лідерів Китаю та США
4 листопада, 16:30
Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
Атака на Україну, удар по НПЗ у Росії, заява Трампа про війну: головне за ніч
3 листопада, 05:45

Політика

МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua