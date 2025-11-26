Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди

«В мирній угоді українці не приймуть легалізацію окупованих територій, передачу ворогу неокупованих територій Донбасу та будь-яке обмеження наших ЗСУ»

Сьогодні, 26 листопада 2025 року, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко взяла участь у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу, присвяченому обговоренню мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт партії.

У ході зустрічі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола та премʼєр-міністри кількох європейських країн, зокрема Швеції Ульф Крісторссен, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, Латвії Евіка Селіня і представники інших держав заявили про свою однозначну позицію: у мирних перемовинах вони підтримують лише справедливе врегулювання і категорично виступають проти умов, які можуть нагадувати капітуляцію України. Учасники саміту запевнили у своїй готовності й надалі надавати фінансову та військову допомогу Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також для забезпечення права українського народу самостійно формувати майбутнє своєї держави.

Юлія Тимошенко подякувала європейським партнерам за потужну й послідовну підтримку та наголосила на необхідності термінового посилення допомоги Україні фінансами й озброєнням. Вона підкреслила, що лише спільними зусиллями можна повернути мир на європейський континент.

Також політикиня зазначила, що в будь-яких мирних угодах український народ не погодиться на легалізацію окупованих територій, передачу противнику неокупованих регіонів Донбасу чи встановлення обмежень щодо діяльності Збройних Сил України.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди. Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре» та, за його оцінкою, загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення війни.

Як повідомлялося, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
АРМА: будинок, де таємно жив ексміністр Галущенко, може дістатися Міноборони
Вчора, 15:50
За словами Шмигаля, на 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні
В Україні з’явились нові зразки боєприпасів: деталі від Шмигаля
17 листопада, 15:57
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
За словами російської делегації, спілкування Мішустіна з лідером КНР «пройшло в теплій атмосфері і тривало довше, ніж було заплановано»
Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі
4 листопада, 07:50
Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
Трамп відповів, чи передасть Україні Tomahawk та закликав дозволити «конфлікту вигоріти»
3 листопада, 04:12
Комітет рішуче засудив усі акти незаконного затримання, катування та вбивства працівників медіа
Україна з початку вторгнення втратила 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
2 листопада, 14:37
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
29 жовтня, 05:35
Белград готовий виступити посередником між Україною та Росією
Дружня до РФ країна заявила про готовність стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою
27 жовтня, 05:39

Політика

Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка
«В Євросоюзі за нас будуть вирішувати, як доїти корів»? Береза висміяв заяву соратника Порошенка
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
«Я не готовий коливатися з лінією партії». Гончаренко розповів про свій особливий статус в «Європейській солідарності»
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди
В Україну прибула голова МЗС Латвії
В Україну прибула голова МЗС Латвії
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua