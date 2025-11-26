«Українці цього не приймуть». Тимошенко окреслила червоні лінії мирної угоди

«В мирній угоді українці не приймуть легалізацію окупованих територій, передачу ворогу неокупованих територій Донбасу та будь-яке обмеження наших ЗСУ»

Сьогодні, 26 листопада 2025 року, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко взяла участь у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу, присвяченому обговоренню мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт партії.

У ході зустрічі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола та премʼєр-міністри кількох європейських країн, зокрема Швеції Ульф Крісторссен, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, Латвії Евіка Селіня і представники інших держав заявили про свою однозначну позицію: у мирних перемовинах вони підтримують лише справедливе врегулювання і категорично виступають проти умов, які можуть нагадувати капітуляцію України. Учасники саміту запевнили у своїй готовності й надалі надавати фінансову та військову допомогу Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також для забезпечення права українського народу самостійно формувати майбутнє своєї держави.

Юлія Тимошенко подякувала європейським партнерам за потужну й послідовну підтримку та наголосила на необхідності термінового посилення допомоги Україні фінансами й озброєнням. Вона підкреслила, що лише спільними зусиллями можна повернути мир на європейський континент.

Також політикиня зазначила, що в будь-яких мирних угодах український народ не погодиться на легалізацію окупованих територій, передачу противнику неокупованих регіонів Донбасу чи встановлення обмежень щодо діяльності Збройних Сил України.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди. Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре» та, за його оцінкою, загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення війни.

Як повідомлялося, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.