Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Священнослужителю загрожує до 10 років тюрми
фото: Ігор Горкавчук/Facebook

Майже чотири місяці церковнослужитель перебуває у СІЗО

На Хмельниччині родина загиблого військовослужбовця заявила цивільні позови до підозрюваного намісника Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП архімандрита Іоасафа (у миру – Ігоря Горкавчука). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Всього, батьки військового, його дружина та донька хочуть стягнути з підозрюваного священнослужителя 8 млн грн моральної шкоди. За версією слідства, намісник монастиря завдав не менше 12 ударів в ділянку тулубу і не менше п’яти ударів у голову військового. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на території монастиря.

Наприкінці жовтня Старокостянтинівський райсуд почав слухати справу по суті. Сам же підозрюваний чотири місяці перебуває під вартою без права внесення застави. У середині листопада апеляційний суд черговий раз відмовив у задоволенні скарги адвоката про зміну запобіжного заходу. Зокрема, сторона захисту наполягала на погіршенні стану здоров’я церковнослужителя, який має ІІ групу інвалідності. Однак Феміда не побачила цьому підтвердження у вигляді доказів.

Більше того суд зауважив, що законодавство забезпечує осіб, які утримуються у слідчому ізоляторі, первинною лікувально-профілактичною допомогою, в яку входить: консультація лікаря, діагностика і лікування найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи;  направлення хворого ув’язненого чи засудженого для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.

Нагадаємо, що, за даними досудового розслідування, священнослужитель Іоасаф підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм військовослужбовцю, який перебував на території монастиря. На початку серпня 2025 року між керівником монастиря (на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння) та військовим стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство. У результаті військовослужбовець отримав травми голови, тулубу та серця, від яких помер на місці події. Що цікаво: спочатку лікарі діагностували: смерть військовослужбовця настала у результаті гострого панкреатиту.

Варто додати: що у 2015 року намісник Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП притягувався до адміністративної відповідальності за п’яну їзду. Тоді він напідпитку керував автомобілем і в’їхав у вантажівку. За це суд оштрафував намісника монастиря на 3,4 тис. грн.

У 2019 році церковнослужитель одержав більш суворіше покарання за керування авто у стані алкогольного сп’яніння – 10,2 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік керувати транспортними засобами.

Раніше Хмельницька єпархія УПЦ МП відреагувала на інцидент із намісником монастиря і відсторонила його від виконання обов’язків.

За даними аналітичної системи YouControl, з 2005 року архімандрит Іоасаф очолює чоловічий монастир у Старокостянтинові Хмельницької області.

7 серпня 2025 року намісник монастиря потрапив до бази «Миротворця».

Читайте також:

Теги: Хмельниччина війна Московська церква в Україні смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін оголосив, що згоден на припинення вогню
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться
28 листопада, 18:01
Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
21 листопада, 11:00
Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
4 листопада, 13:23
За минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську
5 листопада, 15:11
Рятувальники та експертна група на місці катастрофи турецького військового вантажного літака C-130 поблизу кордону з Азербайджаном
Знайдено «чорну скриньку» літака, що розбився з 20 військовими Туреччини
13 листопада, 00:57
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
Вчора, 02:31
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
30 листопада, 07:31
Президент: урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти
Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті
6 листопада, 20:23
Блогерка викликала дискусію в мережі
Блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори
30 листопада, 18:24

Суспільство

Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua