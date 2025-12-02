Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму

Майже чотири місяці церковнослужитель перебуває у СІЗО

На Хмельниччині родина загиблого військовослужбовця заявила цивільні позови до підозрюваного намісника Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП архімандрита Іоасафа (у миру – Ігоря Горкавчука). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Всього, батьки військового, його дружина та донька хочуть стягнути з підозрюваного священнослужителя 8 млн грн моральної шкоди. За версією слідства, намісник монастиря завдав не менше 12 ударів в ділянку тулубу і не менше п’яти ударів у голову військового. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на території монастиря.

Наприкінці жовтня Старокостянтинівський райсуд почав слухати справу по суті. Сам же підозрюваний чотири місяці перебуває під вартою без права внесення застави. У середині листопада апеляційний суд черговий раз відмовив у задоволенні скарги адвоката про зміну запобіжного заходу. Зокрема, сторона захисту наполягала на погіршенні стану здоров’я церковнослужителя, який має ІІ групу інвалідності. Однак Феміда не побачила цьому підтвердження у вигляді доказів.

Більше того суд зауважив, що законодавство забезпечує осіб, які утримуються у слідчому ізоляторі, первинною лікувально-профілактичною допомогою, в яку входить: консультація лікаря, діагностика і лікування найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи; направлення хворого ув’язненого чи засудженого для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги.

Нагадаємо, що, за даними досудового розслідування, священнослужитель Іоасаф підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм військовослужбовцю, який перебував на території монастиря. На початку серпня 2025 року між керівником монастиря (на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння) та військовим стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство. У результаті військовослужбовець отримав травми голови, тулубу та серця, від яких помер на місці події. Що цікаво: спочатку лікарі діагностували: смерть військовослужбовця настала у результаті гострого панкреатиту.

Варто додати: що у 2015 року намісник Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП притягувався до адміністративної відповідальності за п’яну їзду. Тоді він напідпитку керував автомобілем і в’їхав у вантажівку. За це суд оштрафував намісника монастиря на 3,4 тис. грн.

У 2019 році церковнослужитель одержав більш суворіше покарання за керування авто у стані алкогольного сп’яніння – 10,2 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік керувати транспортними засобами.

Раніше Хмельницька єпархія УПЦ МП відреагувала на інцидент із намісником монастиря і відсторонила його від виконання обов’язків.

За даними аналітичної системи YouControl, з 2005 року архімандрит Іоасаф очолює чоловічий монастир у Старокостянтинові Хмельницької області.

7 серпня 2025 року намісник монастиря потрапив до бази «Миротворця».