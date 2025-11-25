Головна Київ Новини
search button user button menu button

Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
фото: поліція Києва/Facebook

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла можуть отримати допомогу від міста

У Дніпровському та Печерському районах столиці розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки у ніч проти 25 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА та КМВА.

Дніпровський район:

  • Адреса: школа №182 (бульв. І. Шамо, 17)
  • Графік роботи: до 19:00
  • Телефон для довідок: 044 292 6116, 044 366 5151, 067 224 8176 

Печерський район:

  • Адреса: Ліцей №181 (вул. Джона Маккейна, 22а)
  • Графік роботи: до 17:00
  • Телефон для довідок: 097 841 1903, 044 529 3344, 044 529 1452

У штабах жителі зможуть отримати:

  • роз’яснення щодо оформлення допомоги;
  • психологічну та юридичну підтримку;
  • допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла можуть отримати допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Читайте також:

Теги: Київ війна обстріл гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний шлях досягнути перемоги – це ставити собі за мету повний розгром окупаційного війська
Єдиний реалістичний шлях до припинення війни
26 жовтня, 18:31
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 жовтня, 06:51
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та дитячий садок
7 листопада, 00:56
Наслідки атаки у Києві у ніч на 14 листопада
На Київщині зросла кількість постраждалих через обстріл
14 листопада, 04:09
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
21 листопада, 12:43
На кухні розмішено бойлер і пральну машину
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)
10 листопада, 17:51
Аварійно-рятувальні роботи тривають
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість зниклих безвісти зменшилася
20 листопада, 19:04
Харків під масованою атакою: в місті близько 20 прильотів
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Вчора, 00:45

Новини

Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
Кияни робили «канати» з ковдр, щоб вибратися з ураженої багатоповерхівки (відео)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
Жінка з дитиною не змогла потрапити до укриття у столиці: реакція поліції
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua