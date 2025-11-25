Штаби для допомоги постраждалим від обстрілу розгорнуто у двох районах столиці (адреси)

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла можуть отримати допомогу від міста

У Дніпровському та Печерському районах столиці розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки у ніч проти 25 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА та КМВА.

Дніпровський район:

Адреса: школа №182 (бульв. І. Шамо, 17)

Графік роботи: до 19:00

Телефон для довідок: 044 292 6116, 044 366 5151, 067 224 8176

Печерський район:

Адреса: Ліцей №181 (вул. Джона Маккейна, 22а)

Графік роботи: до 17:00

Телефон для довідок: 097 841 1903, 044 529 3344, 044 529 1452

У штабах жителі зможуть отримати:

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла можуть отримати допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.