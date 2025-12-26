Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Брехня Путіна штовхає Росію до краху

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін давно втратив зв’язок з реальністю
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Чи контролює така затуманена людина процеси у своїй країні?

2025/2026. Наступний рік народжується близнюком того, що стихає. Може так статися, що ми потім будемо плутатися в них. «Коли це сталося? Коли почалося, коли закінчилося?». Ніхто не знатиме.

Війна приробила рокам крила, і вони зграєю несуться крізь нас. Торкають: кліпнув, і вже нові люди, інший горизонт, діти – вже не діти.

Велика колись імперія тепер правиться дикунами, ласими до золота та фальшивих почестей. Цілий рік Росія обманювала дикунів, нанизувала обіцянку на обіцянку. Цілий рік увесь світ не помічав війну, а слухав розмови. Далі буде те ж саме.

Замість того, щоб вивчати цю футуристичну війну, в якій постає нова реальність, замість того, щоб ставати фахівцями у коптерах і наземних дронах, у протоколах зв’язку і архітектурі мереж – армія журналістів і коментаторів по світу дивиться до рота дикунам, обсмоктує кожне їх дурнувате слово, шукає в ньому глибинні сенси. Так, ніби від переговорів щось залежить. А все ж дуже просто. Це – дикуни.

Мене завжди дивувало, як в одних і тих же США страшенне дикунство уживалося з таким чудовим розквітом техніки, права, фінансів. Дивовижним чином буквально за парканами найкращих і найбагатших університетів порпалися бомжі у небувалих для нас кількостях.

Малоосвіченим за нашими мірками людом якось вдавалося правити найрозумнішій на світі еліті. Але от, схоже, дикунство таки прорвало ослаблі паркани. Як же добре, що ми майже навчилися без них обходитися.

***

Все дуже просто. Путін давно втратив зв’язок з реальністю. Все набагато гірше, ніж ми можемо уявити. Справжній його стан проривається тоді, коли він уперто повторює брехню про Куп’янськ. І на брехню працює уся система РФ, уся країна живе й дихає цією брехнею.

Чи контролює така затуманена людина процеси у своїй країні? Чи робить усвідомлені рішення? Звісно, ні. Тому він штовхатиме свої війська вперед, тратитиме гроші, і його чиновники бігатимуть, щоб профінансувати усі ілюзії.

Найкращий інструмент для прогнозування Путіна – це борода Дугіна, котра своїми усіма фібрами налаштована на божевілля государя, відчуває його найменші нюанси, і перекладає їх на цілком зрозумілі для нас слова. Там у нього все написано. Дугін ще ніколи не схибив. І все йде до загибелі Левіафана.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія армія війна путін Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Сьогодні, 06:44
Росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
2 грудня, 14:46
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
3 грудня, 00:07
Мерц порівняв російського диктатора Путіна з Гітлером
Канцлер Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
14 грудня, 05:32
Кріо-шоу закінчилося реанімацією у Москві
Росіянину на корпоративі розірвало шлунок після коктейлю з рідким азотом
Вчора, 11:23
ЗСУ триматимуть Покровськ, скільки це можливо
Командувач десантно-штурмових військ розповів, скільки ще ЗСУ триматимуть Покровськ
29 листопада, 21:46
Ліквідація наслідків обстрілу 6 грудня 2025 року
Масований удар у День святого Миколая: стало відомо, чим Росія била по Україні
6 грудня, 11:04
Росія готова до застосування понад 1000 беспілотників
Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак
22 грудня, 14:32
На передовій не вистачає бійців
«Кожен рік війни має свою ціну». Військовий аналітик розповів, як змінилася війна у 2025-му
23 грудня, 20:16

Ігор Луценко

Брехня Путіна штовхає Росію до краху
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
Україна може виграти цю війну
Україна може виграти цю війну
Лице російського солдата – лице реальності, або Чому мир ще не близько
Лице російського солдата – лице реальності, або Чому мир ще не близько
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
Армія без даху: чому солдати на фронті залишаються без житла
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua