Виробництво дронів. Ми вже відстаємо від росіян!

Вже пройшло понад рік і три місяці війни з тих пір, як по українцях масово почали застосовувати «Шахеди»

Ми втратили понад рік цінного часу і будемо за це дорого платити

Вчора трапилося дві пов’язані із собою великі події.

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Перше: з’явилася інформація про те, що збито перший реактивний «Шахед». Якщо це так, то це означає неприємні для нас речі. Це означає, що ми вже відстаємо від росіян не на одне покоління БПЛА, а на цілих два!

Вже пройшло понад рік і три місяці війни з тих пір, як по українцях масово почали застосовувати «Шахеди». І за цей період Україна не спромоглася на симетричну відповідь – ні у якихось хоча б мінімально співставних кількостях БПЛА, ні по їх якості. Масовий літак українського виробництва з аналогічними характеристиками так і не з’явився. Натомість РФ нарощує у себе виробництво уже випробуваних моделей, постійно їх покращує. І от нарешті у Москви в цій сфері стався якісний стрибок – реактивний «Шахед». Наявність такого дрону означає, що тисячі кулеметних розрахунків, на яких припадає левова частка збиття «Шахедів», стануть проти реактивних БПЛА малоефективними. Для збиття таких типів літальних апаратів знадобляться набагато дорожчі і дефіцитні засоби. Котрих і так наші ППО уже критично не вистачає – достатньо подивитися відкриту статистику успішності роботи наших протиповітряників.

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Ми втратили понад рік цінного часу і будемо за це дорого платити.

Друга подія. Представники Білого дому зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання. Як видно з опису історії з «Шахедом», розробка та впровадження інновацій спільно із західними компаніями нам страшенно потрібна, і це те, що може перетворити наше уже достатньо помітне відставання від РФ у лідерство.

За умови, що: