Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак
фото з відкритих джерел

Співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Британії з національної безпеки Тімоті Барроу та обговорив посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Під час дзвінка співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу, яка відбудеться у січні у Давосі.

Ермак також поінформував радника британського прем'єра про наслідки нещодавнього масованого обстрілу України.

Сторони погодились із важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Британія.

Керівник Офісу президента також наголосив на продуктивній роботі української та британської команд над угодою про гарантії безпеки для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Раніше Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони на тлі триваючих російських повітряних атак.

Теги: Україна озброєння Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель
П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією Інтерв’ю
7 грудня, 2023, 15:20
Угорщина хоче, щоб Європейський союз розморозив призначені для Будапешта 30 млрд євро
Угорщина назвала умову, за якої зніме вето на допомогу Україні
12 грудня, 2023, 22:14
Державна балансуюча група ЕКУ створена у листопаді 2022 року
ЕКУ: держкомпанії заощадили на операціях з електроенергією понад пів мільярда
6 грудня, 2023, 14:31
Економічна активність пожвавилась, утім прірва з 2021 роком залишається разючою
Економічні підсумки 2023 року. Усе краще, ніж ми очікували! авторська стаття
27 грудня, 2023, 10:00
Відкриття ще одного пункту пропуску для пустих вантажівок не послабило блокаду польськими перевізниками кордону
Блокада кордону: названо найбільш завантажені пункти пропуску
8 грудня, 2023, 09:26
Станом на 9:00 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у столиці, ситуація контролюється
Синоптики попередили про небезпечну погоду протягом доби
8 грудня, 2023, 11:37
Депутат Європарламенту Уоллес зробив заклик до ЄС
Депутат Європарламенту зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
25 грудня, 2023, 09:05
Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей
Афіна-Пенелопа та Люцифер. Екзотичні імена, які давали дітям у 2023 році в Україні
30 грудня, 2023, 14:10
Епіфаній очолив всенічне бдіння у надвечір'я Різдва Христового
Перше Різдво за новим календарем: Епіфаній проводить святкове богослужіння (трансляція)
24 грудня, 2023, 20:25

Політика

Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії
Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії
США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги
США обіцяють покарати КНДР та Іран за надання Росії військової допомоги
Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці
Зеленський провів розмову з прем'єркою Італії: подробиці
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
Посол Корсунський назвав японське озброєння, яке цікаве Україні
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин
Одна з країн ЄС хоче закрити школи для російських нацменшин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
75K
Європейська країна не змогла впоратися із великою кількістю біженців з України
23K
У супермаркетах України різко злетіли ціни на популярний продукт
13K
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
8898
У США з'явився новий кандидат у президенти: що про нього відомо
6015
Чому «план Байдена» стає «планом Путіна»?

Новини

5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
3 сiчня, 15:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua