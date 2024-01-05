Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії

Співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Британії з національної безпеки Тімоті Барроу та обговорив посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Під час дзвінка співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули світу, яка відбудеться у січні у Давосі.

Ермак також поінформував радника британського прем'єра про наслідки нещодавнього масованого обстрілу України.

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Сторони погодились із важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Британія.

Керівник Офісу президента також наголосив на продуктивній роботі української та британської команд над угодою про гарантії безпеки для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Раніше Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Штати хочуть зробити системи і засоби ППО основними у переліку постачання озброєння для української сторони на тлі триваючих російських повітряних атак.