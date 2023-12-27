Уночі Україна пережила масовану атаку «Шахедів»: деталі від ЗСУ

Окупанти запустили майже пів сотні дронів

У ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. РФ застосувала 46 БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 грудня.

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Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Грем’яч Чернігівської області; Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Соболівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Діброва, Новобахмутівка, Олександропіль, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомлялося, вночі в Одесі пролунали вибухи. Є інформація про влучання в житловий будинок. У передмісті спалахнула сильна пожежа, палають житлові будинки. Є постраждалі.