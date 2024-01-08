Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі

В Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників

Уночі російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Захисники неба знищили над регіоном сім ворожих дронів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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За даними глави області, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників.

«Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає», – зазначив Кіпер.

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Нагадаємо, що пізно ввечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, 8 січня на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменьше 6 вибухів.

Уранці 8 січня російські окупанти вдарили й по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Також вибухи пролунали у Дніпрі.

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Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.

Кривий Ріг також опинився під масованим ракетним ударом.