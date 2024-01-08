Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників

Уночі російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Захисники неба знищили над регіоном сім ворожих дронів. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

За даними глави області, в Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників.

«Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає», – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, що пізно ввечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. 

Крім того, 8 січня на Хмельниччині внаслідок атаки російських окупантів пролунало щонайменьше 6 вибухів. 

Уранці 8 січня російські окупанти вдарили й по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих.

Також вибухи пролунали у Дніпрі.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка. 

Кривий Ріг також опинився під масованим ракетним ударом.

Теги: Одещина безпілотник обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
2 сiчня, 14:28
Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Генштаб повідомив, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту
30 грудня, 2023, 20:24
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
29 грудня, 2023, 08:07

Новини

Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
Атака дронів на Одещину: влада повідомила деталі
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси, є влучання
Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси, є влучання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
68K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
52K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
46K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
39K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
37K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua