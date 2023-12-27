Атака «Шахедів» на Одесу: є загиблі та поранені (фото, відео)

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру.

Вночі ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Фото наслідків опублікували Сили оборони півдня.

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«Дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи. Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Зокрема знищено:

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12 на Одещині;

три на Миколаївщині;

два на Вінниччині.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

«Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється», – додали в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.