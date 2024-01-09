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В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном? Повітряні сили відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні збито перший «Шахед» з реактивним двигуном? Повітряні сили відреагували
У листопаді в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed
фото з відкритих джерел

Оцінюючи ризики від нового «Шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «міні крилатою ракетою»

Повітряні сили України наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття ворожого «Шахеда» з реактивним двигуном.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов – нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 «Шахед», чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти», – заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового «Шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «міні крилатою ракетою». Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Раніше повідомлялося, що на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Про це розповів військовослужбовець, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним Флеш. За його словами, ворожий дрон долетів до середини країни. Він рухався зі швидкістю понад 500 км на год.

Експерт зазначає, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій країні. Крім того, вони долітатимуть до України швидше, а також можуть маневрувати.

Однак жодної унікальної зброї на них немає, лише звичайний заряд. Навігація у Shahed-238 теж стандартна.

Читайте також: Реактивні «Шахеди». Чи дійсно вони такі небезпечні
Теги: окупанти безпілотник Юрій Ігнат

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