У Львові повісили «Путіна» (фото)

Акцією хотіли вказати на відповідальність Росії за смерті мільйонів українців під час Голодомору

Під генконсульством РФ повісили опудало в формі НКВС

Сьогодні, 27 листопада, у роковини Голодомору під Генеральним консульством РФ у Львові провели акцію пам'яті жертв геноциду. Організували її ветерани російсько-української війни, волонтери та активісти громадських організацій «Об'єднання добровольців» та «Апостольска чота».

Учасники акції на воротах генконсульства вивісили плакат із написом «Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимося». Перед будівлею запалили свічки у пам'ять жертв Голодомору та поклали колоски пшениці перев'язані синьо-жовтими та чорними стрічками.

Перфомансом у рамках акції стало символічне повішання на гілці дерева опудала працівника НКВС, який відбирав у людей хліб. Опудало було в масці, схожій на президента Росії Володимира Путіна. Львів'яни, які проходили повз схвально сприймали таке дійство.

«Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв, яких вбили лише за те, що вони були українцями. Заморили голодом тому, що не могли їх зламати, – каже голова «Об'єднання добровольців» Олена Живко. – Якщо б система могла їх налякати тюрмами, вони б не вбивали. Невипадково ми проводимо свій захід саме біля російського консульства. Так нагадуємо, що у геноциді винна саме Росія. Якщо б колись ті українці не були вбиті голодом, то сьогодні вони б просто не допустили окупацію Сходу. Але ми боролися тоді і будемо боротися зараз. Ще більше цінуємо свою незалежність, яка далася такими страшними жертвами. Нехай дітовбивці знають, що ми усе пам'ятаємо і не забудемо ніколи. Жодні російські війська не змусять нас забути, що ми українці».

Потім стіни консульства заклеїли плакатами із фотографіями дітей, що потерпіли від штучного голоду.

Акцію-пам'яті біля генконсульства Росії у Львові проводять шостий рік поспіль.

Нагадаємо, американський історик назвав Голодомор «формою масового вбивства».

Сьогодні у Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору.

Тим часом Зеленський сказав, що музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії.

Як відомо, Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні.