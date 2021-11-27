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    У Львові повісили «Путіна» (фото)

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    Акцією хотіли вказати на відповідальність Росії за смерті мільйонів українців під час Голодомору<br /><br /> - У Львові повісили «Путіна» (фото)
    Акцією хотіли вказати на відповідальність Росії за смерті мільйонів українців під час Голодомору

    Фото: Валерій Шмаков, gazeta.ua

    Під генконсульством РФ повісили опудало в формі НКВС

    Сьогодні, 27 листопада, у роковини Голодомору під Генеральним консульством РФ у Львові провели акцію пам'яті жертв геноциду. Організували її ветерани російсько-української війни, волонтери та активісти громадських організацій «Об'єднання добровольців» та «Апостольска чота».

    Учасники акції на воротах генконсульства вивісили плакат із написом «Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо. Помстимося». Перед будівлею запалили свічки у пам'ять жертв Голодомору та поклали колоски пшениці перев'язані синьо-жовтими та чорними стрічками.

    Перфомансом у рамках акції стало символічне повішання на гілці дерева опудала працівника НКВС, який відбирав у людей хліб. Опудало було в масці, схожій на президента Росії Володимира Путіна. Львів'яни, які проходили повз схвально сприймали таке дійство.

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    Акцією хотіли вказати Росії на відповідальність за смерті мільйонів українців під час Голодомору Фото: Валерій Шмаков, gazeta.ua
    Акцією хотіли вказати Росії на відповідальність за смерті мільйонів українців під час Голодомору Фото: Валерій Шмаков, gazeta.ua
    Акцією хотіли вказати Росії на відповідальність за смерті мільйонів українців під час Голодомору Фото: Валерій Шмаков, gazeta.ua
    Акцією хотіли вказати Росії на відповідальність за смерті мільйонів українців під час Голодомору Фото: Валерій Шмаков, gazeta.ua

    «Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв, яких вбили лише за те, що вони були українцями. Заморили голодом тому, що не могли їх зламати, – каже голова «Об'єднання добровольців» Олена Живко. – Якщо б система могла їх налякати тюрмами, вони б не вбивали. Невипадково ми проводимо свій захід саме біля російського консульства. Так нагадуємо, що у геноциді винна саме Росія. Якщо б колись ті українці не були вбиті голодом, то сьогодні вони б просто не допустили окупацію Сходу. Але ми боролися тоді і будемо боротися зараз. Ще більше цінуємо свою незалежність, яка далася такими страшними жертвами. Нехай дітовбивці знають, що ми усе пам'ятаємо і не забудемо ніколи. Жодні російські війська не змусять нас забути, що ми українці».

    Потім стіни консульства заклеїли плакатами із фотографіями дітей, що потерпіли від штучного голоду.

    Акцію-пам'яті біля генконсульства Росії у Львові проводять шостий рік поспіль.

    Нагадаємо, американський історик назвав Голодомор «формою масового вбивства».

    Сьогодні у Києві пенсіонер збирав та їв хліб і яблука із меморіалу Голодомору.

    Тим часом Зеленський сказав, що музей Голодомору має бути добудований до наступної річниці трагедії.

    Як відомо, Вселенський Патріарх відслужив панахиду за жертвами голодоморів в Україні.

    Читайте також: Скандал на роковини Голодомору. Інтерв’ю з головним слідчим у справі геноциду українського народу

    Теги: Росія Львів незалежність українці активісти хліб
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    У Львові повісили «Путіна» (фото)