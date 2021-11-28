В Австрії вшанували пам'ять жертв голодомору

Посольство України в Австрії долучилося до акції «Запали Свічку пам'яті»

У Відні за участю працівників посольства України відбулася спільна молитва за жертвами голодомору

В Архиєпископському палаці у Відні за участю працівників посольства України відбулася спільна молитва за жертвами голодомору. Про подію розповідає у Facebook посольство України в Австрії.

«Посольство України в Австрії долучилося до акції «Запали Свічку пам'яті», – йдеться у повідомленні. Уточнюється, що при цьому було дотримано всіх належних карантинних вимог.

У рамках акції дипломати запалили свічку пам'яті біля пам'ятника жертвам голодомору на території культурно-інформаційного центру України в передмісті Відня Перхтольдсдорфі.

Посол Василь Химинець узяв участь у спільній молитві, що відбулася у приміщенні Архиєпископського палацу в Відні біля меморіальної дошки в пам'ять про заснування кардиналом Інніцером організації з допомоги жертвам голодомору в радянській Україні.

«Свого часу кардинал Інніцер доклав титанічних зусиль задля поширення правди про Голодомор як злочин радянського тоталітарного режиму проти мільйонів безвинних українців. Згадуючи мільйони невинно убієнних, з представником кардинала Шонборна д-р Ернстом Пухером – головою церковного трибуналу віденської архиєпархіі, спільно молилися священники УПЦ, УГКЦ та пастор української протестантської громади у Відні», – йдеться у повідомленні.

Після молитви присутні запалили свічки пам‘яті.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

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Крім того, Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото).

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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