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    В Австрії вшанували пам'ять жертв голодомору

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    Посольство України в Австрії долучилося до акції &laquo;Запали Свічку пам'яті&raquo; - В Австрії вшанували пам'ять жертв голодомору

    Посольство України в Австрії долучилося до акції «Запали Свічку пам'яті»

    Фото з відкритих джерел

    У Відні за участю працівників посольства України відбулася спільна молитва за жертвами голодомору

    В Архиєпископському палаці у Відні за участю працівників посольства України відбулася спільна молитва за жертвами голодомору. Про подію розповідає у Facebook посольство України в Австрії.

    «Посольство України в Австрії долучилося до акції «Запали Свічку пам'яті», – йдеться у повідомленні. Уточнюється, що при цьому було дотримано всіх належних карантинних вимог.

    У рамках акції дипломати запалили свічку пам'яті біля пам'ятника жертвам голодомору на території культурно-інформаційного центру України в передмісті Відня Перхтольдсдорфі.

    Посол Василь Химинець узяв участь у спільній молитві, що відбулася у приміщенні Архиєпископського палацу в Відні біля меморіальної дошки в пам'ять про заснування кардиналом Інніцером організації з допомоги жертвам голодомору в радянській Україні.

    «Свого часу кардинал Інніцер доклав титанічних зусиль задля поширення правди про Голодомор як злочин радянського тоталітарного режиму проти мільйонів безвинних українців. Згадуючи мільйони невинно убієнних, з представником кардинала Шонборна д-р Ернстом Пухером – головою церковного трибуналу віденської архиєпархіі, спільно молилися священники УПЦ, УГКЦ та пастор української протестантської громади у Відні», – йдеться у повідомленні.

    Після молитви присутні запалили свічки пам‘яті.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

    У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу.

    Крім того, Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото).

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: посол посольство УГКЦ злочин
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    В Австрії вшанували пам'ять жертв голодомору