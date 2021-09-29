У Литві закликали Україну дочекатися рішення Венеційської комісії щодо проєкту закону про олігархів

23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії

«Слід отримати коментарі Венеціанської комісії щодо закону. І повинні слідувати компетенціями західного суспільства», – Зінгеріс

Україні потрібно прислухалися до Венеційської комісії перед впровадженням закону про олігархів, який викликає всередині країни спори щодо дотримання прав людини.

Про це заявив депутат литовського Сейму Емануеліс Зінгеріс.

«Маємо отримати коментарі Венеціанської комісії щодо закону. І повинні слідувати компетенціями західного суспільства», – зазначив Емануеліс Зінгеріс в коментарі телеканалу «Україна24».

За його словами, Україні варто прислухатися до рекомендацій Європейського союзу, в тому числі авторитетної Венеційської комісії, для якомога скорішої модернізації політичної і економічної системи.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроекту для аналізу на предмет дотримання прав людини.