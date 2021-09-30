Разумков: з підписними листами про мою відставку поки ніхто не заходив

Голова Верховної Ради України не збирається йти у відставку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі підписів за його відставку нардепи не збирають. Про це він сказав в інтерв’ю УП.

«Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора. Тим більше, це дійсно відбувається у формі якихось кулуарних розмов. Але ж всі також розуміють, що це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах», – заявив Разумков.

Він також попередив про наслідки такого процесу.

«З чим сьогодні це пов’язано? Ну, хтось це пов’язує з тим, що я направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію. Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо. І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги», – додав Разумков.

Він також вважає, що «зробив усе правильно».

«До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини. Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією», – резюмував спікер парламенту.

Голова Ради також заявляв, що Зеленський може ветувати законопроєкт про олігархів.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу».

Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти у відставку. Проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.