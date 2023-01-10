Досвід Фінляндії, який може суттєво допомогти нашій економіці
Володимир Зеленський заявляє, що ми збудуємо надсучасну децентралізовану енергетичну систему
Промисловість та зелена трансформація можуть йти пліч-о-пліч. Україні потрібно пройти кризу тут і зараз, а важливий елемент її вирішення – відповідь на питання «А що далі?». І тут зелений перехід української енергетики та економіки – це основа нашого відновлення та модернізації після Перемоги.
Я зараз розповім про досвід Фінляндії, який може суттєво допомогти нашій економіці.
Норвезька компанія Blastr Green Steel будуватиме у Фінляндії завод з виробництва екологічно чистої сталі. Звичне виробництво сталі покладається на викопні палива і дає значні викиди: на 1 тонну сталі припадає 1,9 тонни CO₂. Компанія хоче замінити вугілля на водень на додачу до інших методів скорочення вуглецевого сліду за всім виробничим ланцюгом.
Що це дає Норвезькій компанії?
- Конкурентну перевагу, адже у ЄС працює система торгівлі викидами + за декілька років запрацює СВАМ, що прирівняє імпортерів до внутрішніх виробників у питанні плати за викиди CO₂. Нагадаю, CBAM – це майбутній механізм вуглецевого регулювання, що зобов'яже експортерів до ЄС платити за викиди CO₂ при виробництві свого товару.
- Відкриє доступ до додаткового фінансування, адже зелені проєкти – пріоритет кредитування від міжнародних фінансових інституцій та й великих комерційних банків.
Що це дає Фінляндії?
- Прямі інвестиції в країну на суму близько €4 млрд.
- Мінімум 1 200 робочих місць – і це тільки залучених безпосередньо у виробництві.
- Розвиток допоміжних секторів. Виробництво сталі потребує купи постачальників, а отже створює додатковий попит на проміжні товари, що буде зокрема спрямований на внутрішній ринок Фінляндії.
Цей кейс чітко показує, що sustainable industry and energy – це й про можливості для розвитку. Думати про це нам потрібно вже зараз.
Якщо ж президент України Володимир Зеленський заявляє, що ми збудуємо надсучасну децентралізовану енергетичну систему, то це, вочевидь, має бути частиною нашої великої перебудови країни з акцентом на Green Transition.
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