ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
колаж: glavcom.ua

ЄС планує використати заморожені мільярди Росії на «репараційну позику» Україні

У Європейському Союзі стався різкий поворот у дискусії щодо використання заморожених російських активів на суму 140 млрд євро. Провідні політики ЄС активно обговорюють план надання Україні безвідсоткової «репараційної позики», яка має бути спрямована переважно на купівлю зброї у європейських виробників. Це знаменує відхід від попередньої позиції, яка передбачала лише використання відсотків від заморожених активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як підкреслює видання, головним пріоритетом стало забезпечення Києва військовою підтримкою. Ця логіка відображає позицію, яку підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а саме: змусити Україну використати кошти на закупівлю зброї виробництва ЄС, а не на відбудову.

«Якщо Україна програє війну, то не буде чого відбудовувати», – цитують європейського дипломата.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила цю ідею:

«Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому я висунула ідею репараційного кредиту, який базується на іммобілізованих російських активах. Ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель у Європі та з Європою», – заявила Урсула фон дер Ляєн разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

Швеція та Фінляндія також підтримали ідею, запропонувавши використати позику для «сприяння європейським безпековим та оборонним можливостям» через інтеграцію України у європейську співпрацю.

Дискусії щодо плану досягнуть кульмінації на неформальному саміті лідерів ЄС у Копенгагені в середу. Головні питання, які стоять на порядку денному:

Подолання вето: Як не допустити блокування плану з боку країн, дружніх до Кремля, – Угорщини та Словаччини. Обговорюється можливість зміни правил затвердження санкцій з одноголосності на кваліфіковану більшість, посилаючись на те, що «держава-член прямо суперечить базовій солідарності ЄС».

Юридичні ризики: Забезпечення того, що юридичні аргументи Комісії щодо вилучення коштів витримають судові оскарження, особливо після погроз Росії подати до суду. Юристи Ради ЄС попередньо заявили, що всі юридичні питання можна вирішити.

Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку під опікою фінансової установи Euroclear, який базується в Бельгії. Міністри фінансів продовжать дебати щодо технічних та юридичних аспектів позики на зустрічі в Люксембурзі 10 жовтня.

Нагадаємо, сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді подав на розгляд Сенату США резолюцію S.Res.421, яка закликає конфіскувати активи Російської Федерації на користь України, передає «Главком».

Документ пропонує, щоб виконавча влада США та лідери країн «Групи семи» та Європейського Союзу забрали російські активи, які перебувають під юрисдикцією цих держав, і передавали ці кошти Україні.

Теги: росія гроші війна Європейський Союз

