Росія збудує АЕС на території Ірану
Москва підписала з Тегераном меморандум про будівництво восьми малих атомних електростанцій
Російська Федерація підписала з Іраном меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва малих атомних електростанцій на території цієї країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Угоду підписали голова «Росатома» Олексій Ліхачов та головний представник ядерної галузі Ірану Мохаммад Есламі під час зустрічі в Москві. Росатом назвав цей проєкт «стратегічним».
Есламі, який також є віце-президентом Ірану, на початку цього тижня заявив іранським державним ЗМІ, що план полягає у будівництві восьми атомних електростанцій, оскільки Тегеран прагне досягти 20 ГВт потужності ядерної енергетики до 2040 року. На цей час Іран має єдину атомну електростанцію в місті Бушер, яка теж була побудована Росією, потужністю близько 1 ГВт.
Reuters зазначає, що Росія має тісні відносини з Іраном та засудила удари США і Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах на початку цього року, які були здійснені з метою запобігання можливому створенню Тегераном ядерної зброї. Іран, зі свого боку, стверджує, що не має такого наміру.
Нагадаємо, Іран вирішив призупинити будь-яку взаємодію з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Причиною називається активізація так званого «снепбек»-механізму – процесу автоматичного відновлення санкцій, ініційованого низкою європейських країн.
До слова, Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок.
