Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі

Прихільниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»

Таталіна видалила свою сторінку в соціальній мережі «Вконтакте»

Російська фристайліска Анастасія Таталіна почала зачищати соцмережі від незручної інформації про себе. Про це інформує «Главком».

Таталіна видалила свою сторінку в соціальній мережі «Вконтакте». Там вона слідкувала за пропагандистською сторінкою «Новости сверхдержавы».

Також вона прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Очевидно, таким чином Таталіна намагається переконати Міжнародну федерацію лижного спорту та сноуборду (FIS), що вона є так званою «нейтральною атлеткою».

Нагадаємо, Таталіна звернулася до FIS із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Російські спортсмени не беруть участі у турнірах під егідою FIS з 2022 року через війну Росії проти України.

В Instagram Таталіна опублікувала фото з банерами, де написано: «FIS, дозвольте мені знову відібратися на Олімпійські ігри. Моя мрія – олімпійське золото».

«Це був довгий і непростий шлях із останніх Олімпійських ігор. У мене не було можливості виступати на змаганнях – не через травми чи результати, а через рішення, які були далеко поза моїм контролем. Тепер усе зводиться до одного питання: чи дозволять мені повернутися на світову арену, яку я найбільше люблю? Це мій шанс зберегти олімпійську мрію живою», – написала Таталіна.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Вона також поставила лайк та прокоментувала пост із російським олігархом Романом Ротенбергом. Він потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Таталіна є підписницею сторінки очільника «Putin Team» Олександра Овєчкіна в Instagram.

Теги: війна фристайл соцмережі росія Олімпіада спорт

