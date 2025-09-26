Головна Країна Події в Україні
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії
За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію»
фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Стратегія Deep Strike: Україна уразила 85 важливих об’єктів у тилу Росії

Україна продовжує реалізовувати стратегію Deep Strike, завдаючи ударів далекобійними дронами по військових та промислових об'єктах у тилу Росії. За неповні два місяці українські безпілотники уразили 85 важливих цілей на російській території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

Згідно з заявою Олександра Сирського, з 85 уражених об’єктів 33 цілі – військові об'єкти (військові бази, склади боєприпасів, авіація). Решта цілей – об’єкти військово-промислового комплексу (ВПК), включно із заводами з виготовлення дронів, ракет та ракетного палива.

«Результат – паливна криза в Росії, що впливає на забезпечення армії паливом, в тому числі й тих частин, що воюють на території України», – заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Україна «продовжить цю стратегію», і нарощування підрозділів, які здійснюють Deep Strike, є одним із головних пріоритетів Сил оборони.

Як відомо, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

За словами головкома, противник застосовує тактику «повзучого» просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

У серпні засобами Deep Strike уражено 60 цілей на території Росії. Послаблено спроможності РФ з виробництва пально-мастильних матеріалів для армії, їхніх авіаційних засобів ураження, ракет та БпЛА, комплексів ППО, порушено функціонування транспортної системи.

