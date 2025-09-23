Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт

19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026

Влад Власюк: «Будь-яка їхня присутність росіян на міжнародних турнірах створює враження, що все нормально»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна вважає неприпустимою будь-яку участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, «будь-яка їхня присутність на міжнародних турнірах створює враження, що все нормально», тоді як ситуація є абсолютно іншою. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Власюк зазначив, що всі дипломатичні представництва України мають завдання комунікувати з міжнародними спортивними федераціями щодо недопущення росіян і білорусів до змагань.

«Нашу спортивну дипломатію веде Міністерство спорту, те ж саме відбувається на рівнях різних федерацій та асоціацій. Дуже корисно, коли наші спортсмени-«зірки» теж заявляють свою позицію», – зазначив Власюк.

За словами Владислава Власюка, це питання також постійно порушується на найвищому політичному рівні України, що має свій вплив.

«Дуже багато трансферів, наприклад, в футболі не відбулися через санкції. І ніхто з Європи до Росії особливо грати не поїде. Їдуть хіба що з Бразилії, але навіть звідти технічно складно реалізувати трансфер в підсанкційну юрисдикцію», – підкреслив Власюк.

Нагадаємо, генеральний секретар Міжнародна федерація каное (ICF) Річард Петіт відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти невідповідності нейтральному статусу росіянами, які раніше його отримали, та мають можливість взяти участь в чемпіонаті світу.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував умови допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2026 року у нейтральному статусі. Олімпіада пройде 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

До спортсменів, які мають російський чи білоруський паспорт, застосовуватимуться умови відбору, що ґрунтуються на рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року. Як і всі інші спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, нейтральні спортсмени (AIN) повинні дотримуватись правил і приписів, що діють на Олімпіаді, у тому числі щодо боротьби з допінгом. Вони також повинні підписати умови участі в Іграх, які застосовуються до всіх спортсменів. Документ містить зобов'язання поважати Олімпійську хартію, включаючи «миротворчу місію олімпійського руху».