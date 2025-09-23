Головна Спорт Новини
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк: «Будь-яка їхня присутність росіян на міжнародних турнірах створює враження, що все нормально»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна вважає неприпустимою будь-яку участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. За його словами, «будь-яка їхня присутність на міжнародних турнірах створює враження, що все нормально», тоді як ситуація є абсолютно іншою. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Власюк зазначив, що всі дипломатичні представництва України мають завдання комунікувати з міжнародними спортивними федераціями щодо недопущення росіян і білорусів до змагань.

«Нашу спортивну дипломатію веде Міністерство спорту, те ж саме відбувається на рівнях різних федерацій та асоціацій. Дуже корисно, коли наші спортсмени-«зірки» теж заявляють свою позицію», – зазначив Власюк.

За словами Владислава Власюка, це питання також постійно порушується на найвищому політичному рівні України, що має свій вплив.

«Дуже багато трансферів, наприклад, в футболі не відбулися через санкції. І ніхто з Європи до Росії особливо грати не поїде. Їдуть хіба що з Бразилії, але навіть звідти технічно складно реалізувати трансфер в підсанкційну юрисдикцію», – підкреслив Власюк.

Як відомо, 19 вересня стало відомо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в зимових Олімпійських іграх в Мілані-2026 як «нейтральні» спортсмени. Загалом санкції щодо допуску російських спортсменів на міжнародну арену працюють дуже вибірково. «Главком» проводить свою роботу, аби показувати, що «нейтральні» спортсмени насправді такими не є.

Нагадаємо, генеральний секретар Міжнародна федерація каное (ICF) Річард Петіт відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти невідповідності нейтральному статусу росіянами, які раніше його отримали, та мають можливість взяти участь в чемпіонаті світу.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував умови допуску російських і білоруських спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2026 року у нейтральному статусі. Олімпіада пройде 6-22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

До спортсменів, які мають російський чи білоруський паспорт, застосовуватимуться умови відбору, що ґрунтуються на рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року. Як і всі інші спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, нейтральні спортсмени (AIN) повинні дотримуватись правил і приписів, що діють на Олімпіаді, у тому числі щодо боротьби з допінгом. Вони також повинні підписати умови участі в Іграх, які застосовуються до всіх спортсменів. Документ містить зобов'язання поважати Олімпійську хартію, включаючи «миротворчу місію олімпійського руху».

росія спорт санкції

