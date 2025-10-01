Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
фото з відкритих джерел

Дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії досяг 20% від загального споживання

Наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.

Перший зупинив роботу 14 вересня, а другий – 5 вересня. З 20 вересня зупинився Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня припинив переробку Астраханський ГПЗ компанії «Газпром».

Ці зупинки призвели до скорочення виробництва бензину, а дефіцит пального на внутрішньому ринку досяг 20% від загального споживання.

Станом на 28 вересня в Росії на нафтопереробних заводах (НПЗ) було зупинено 38% потужностей з первинної переробки нафти. Загальна потужність, доступна для виробництва бензину та дизельного палива, знизилась на 6% у серпні та на 18% у вересні. Ці показники перевищили рекорди попередніх років, зокрема серпня 2023 року, коли зупинилось 23% потужностей, і рекорди травня 2022 року (196 тисяч тонн) та травня 2020 року (164 тисячі тонн).

Нагадаємо, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Найбільше від паливної кризи страждають окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше 30 літрів в одні руки. 

До слова, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10-20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.

Теги: нафта нафтопродукти бензин пальне росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
27 вересня, 21:53
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов коментує перегрупування російських військ на фронті
Росіяни перегруповуються після провалів: ЗСУ оцінили ситуацію на фронті
22 вересня, 14:49
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
20 вересня, 01:35
Росія провела навчання «Захід-2025» у Калінінградській області
Росія розширила «Захід-2025» до Калінінградської області
15 вересня, 13:30
До прийому рейсів готові обидва термінали аеропорту, аеродром і спецтехніка
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
11 вересня, 17:32
Вінстон Черчилль
Сьогодні Європі не вистачає Черчилля
9 вересня, 18:09
Кіноян у складі «Грузинського легіону» захищав Україну від російських окупантів
Вірменія затримала бійця «Грузинського легіону», якого розшукувала РФ
9 вересня, 10:31
Президент Латвії Едгарс Ринкевичс: Кремль хоче війни, а не миру
«Це справжній терор»: європейські лідери відреагували на наймасованіший удар по Україні
7 вересня, 13:04
Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території
Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті
6 вересня, 16:18

Економіка

У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
Паливна криза в Росії. Кремль збирається закуповувати бензин за кордоном
Паливна криза в Росії. Кремль збирається закуповувати бензин за кордоном
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
Ціни на золото та срібло б'ють історичні рекорди
Ціни на золото та срібло б'ють історичні рекорди
Доходи Чехії від українських біженців двічі перевищили витрати: дані за 2025 рік
Доходи Чехії від українських біженців двічі перевищили витрати: дані за 2025 рік
Китай готує обмеження проти «тіньового флоту» – Bloomberg
Китай готує обмеження проти «тіньового флоту» – Bloomberg

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua