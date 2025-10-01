У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА

Дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії досяг 20% від загального споживання

Наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.

Перший зупинив роботу 14 вересня, а другий – 5 вересня. З 20 вересня зупинився Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня припинив переробку Астраханський ГПЗ компанії «Газпром».

Ці зупинки призвели до скорочення виробництва бензину, а дефіцит пального на внутрішньому ринку досяг 20% від загального споживання.

Станом на 28 вересня в Росії на нафтопереробних заводах (НПЗ) було зупинено 38% потужностей з первинної переробки нафти. Загальна потужність, доступна для виробництва бензину та дизельного палива, знизилась на 6% у серпні та на 18% у вересні. Ці показники перевищили рекорди попередніх років, зокрема серпня 2023 року, коли зупинилось 23% потужностей, і рекорди травня 2022 року (196 тисяч тонн) та травня 2020 року (164 тисячі тонн).

Нагадаємо, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Найбільше від паливної кризи страждають окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше 30 літрів в одні руки.

До слова, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10-20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне паливо.