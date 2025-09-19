Росія першою вилучать зі списку BRICS і ось чому

Ворожа пропаганда намагається позиціонувати об’єднання BRICS як альтернативу колективному Заходу. Йдуть розмови про спільні координуючи органи, спільні економічні програми і навіть спільну валюту.

Насправді, це симулякр, який дозволяє Китаю демонструвати свою міжнародну впливовість, що зростає. А якщо перетворювати BRICS на справді дієве об’єднання, то першим кроком звідти доведеться викреслювати Росію.

Про неминучість цього свідчить хоча б перелік затверджених спільних цінностей, який нещодавно був оприлюднений BRICS:

милосердя;

культурний суверенітет та рівність культур;

економічний добробут та соціальна справедливість;

багатополярний світ;

здоров’я;

орієнтація на розвиток;

відповідальність перед майбутніми поколіннями;

гуманізм та миролюбність;

взаємоповага;

поміркованість та уникання фанатизму;

солідарність та єдність;

культура чесності.

Путінська Росія повністю не відповідає переліку цінностей по всім пунктам. Комусь може здатися, що недоімперія підтримує багатополярність світу. Але насправді вона прагне до світового домінування, яке буде базуватися не на економічних, соціальних та наукових досягненнях, а на тупому воєнному шантажі.

Для симулякру, яким зараз є BRICS, наявність серед членів того, хто демонстративно перекреслює «спільні цінності», цілком припустимо. Справжнє об’єднання з такими принциповими розбіжностями неможливе.