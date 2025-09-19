Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

BRICS затвердив список цінностей. Росія вилітає першою

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росії немає місця на саміті BRICS
фото: infobrics.org

Росія першою вилучать зі списку BRICS і ось чому

Ворожа пропаганда намагається позиціонувати об’єднання BRICS як альтернативу колективному Заходу. Йдуть розмови про спільні координуючи органи, спільні економічні програми і навіть спільну валюту.

Насправді, це симулякр, який дозволяє Китаю демонструвати свою міжнародну впливовість, що зростає. А якщо перетворювати BRICS на справді дієве об’єднання, то першим кроком звідти доведеться викреслювати Росію.

Про неминучість цього свідчить хоча б перелік затверджених спільних цінностей, який нещодавно був оприлюднений BRICS:

  • милосердя;
  • культурний суверенітет та рівність культур;
  • економічний добробут та соціальна справедливість;
  • багатополярний світ;
  • здоров’я;
  • орієнтація на розвиток;
  • відповідальність перед майбутніми поколіннями;
  • гуманізм та миролюбність;
  • взаємоповага;
  • поміркованість та уникання фанатизму;
  • солідарність та єдність;
  • культура чесності.

Путінська Росія повністю не відповідає переліку цінностей по всім пунктам. Комусь може здатися, що недоімперія підтримує багатополярність світу. Але насправді вона прагне до світового домінування, яке буде базуватися не на економічних, соціальних та наукових досягненнях, а на тупому воєнному шантажі.

Для симулякру, яким зараз є BRICS, наявність серед членів того, хто демонстративно перекреслює «спільні цінності», цілком припустимо. Справжнє об’єднання з такими принциповими розбіжностями неможливе.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія БРІКС Китай війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вбивство сталося через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
17 вересня, 16:52
У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
17 вересня, 10:12
Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, каже Туск
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
14 вересня, 16:59
Сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
13 вересня, 08:52
Президентка Єврокомісії високо оцінила послідовну підтримку Литвою України
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
1 вересня, 14:00
Більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
23 серпня, 14:35
Удар було завдано по аеродрому «Херсонес» у Севастополі
ВМС України провели операцію в Севастополі: знищено пункти базування дронів
22 серпня, 13:41
Надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото)
21 серпня, 09:36
Щодо гарантій безпеки, то це питання є значно важливішим і складнішим, ніж території
Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі
19 серпня, 13:07

Олександр Кочетков

BRICS затвердив список цінностей. Росія вилітає першою
BRICS затвердив список цінностей. Росія вилітає першою
Україна розвертається до Китаю?
Україна розвертається до Китаю?
Сьогодні Європі не вистачає Черчилля
Сьогодні Європі не вистачає Черчилля
Пентагон обіцяє Україні «ракету-диво»: що відомо про ERAM
Пентагон обіцяє Україні «ракету-диво»: що відомо про ERAM
Чому перспективи діалогу з Путіним примарні
Чому перспективи діалогу з Путіним примарні
Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю
Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2025
4735
Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»
3707
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
2670
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
2400
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua