Триває контрнаступальна операція. Зеленський повідомив про успіхи на Донбасі

За даними президента, найінтенсивніші бойові дії тривають на двох напрямках – Покровськ, Добропілля

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що контрнаступальна операція триває успішно, зокрема на Донбасі. Найінтенсивніші бойові дії відбуваються на двох ключових напрямках – Покровськ та Добропілля. Зеленський зазначив, що операція є складною, але вчасною та результативною. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час Добропільської операції ми зафіксували понад 12 тисяч втрат серед росіян, з яких понад сім тисяч – «двохсотих» з 21 серпня», – заявив президент.

Глава української держави підкреслив, що українські сили успішно перешкодили російським планам окупувати більшу частину Донбасу до листопада. За його словами, росіяни спочатку планували це зробити до вересня, але перенесли терміни на листопад.

Зеленський зазначив, що після великих втрат у Добропіллі російські війська отримали завдання терміново захопити Покровськ. «Цими днями вони втрачають понад 100 своїх на добу, іноді до 200», – додав президент.

Головнокомандувач ЗСУ Сергій Сирський доповів президенту, що на Куп'янському напрямку контрдиверсійні операції здійснюють Сили спеціальних операцій, Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України і штурмовики.

На Лиманському напрямку останніми днями ворог зазнав втрат і зараз йде відновлення українських позицій, які були втрачені раніше.

За повідомленням DeepState, Сили Оборони України продовжують відсіч ворожих атак на сході України. Українські війська зачистили село Нове Шахове, відкинувши противника, який намагався просунутися в цьому регіоні.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують дії на Добропільському напрямку. Українські воїни просуваються вперед.