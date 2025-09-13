Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
Уражено Ново-Уфимський НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України
фото з відкритих джерел

Місцеві Telegram-канали публікували відео, на якому видно, як дрон пролітає повз один із мікрорайонів Уфи

У російському Башкортостані горить Ново-Уфимський нафтопереробний завод. Пожежа виникла після ураження підприємства дронами, стверджують місцеві мешканці. Відео прильоту по НПЗ публікують у місцевих Telegram-каналах. Про це повідомляє «Главком».

Так, близько 14:20 російські медіа з посиланням на «Росавіацію» писали, що в аеропорту Уфи ввели тимчасові обмеження.

А пізніше в соцмережах з’явилась інформація про ураження Ново-Уфимського НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України.

Місцеві Telegram-канали також публікували відео, на якому видно, як дрон пролітає повз один із мікрорайонів Уфи.

Офіційно про атаку на нафтопереробний завод не повідомляли.

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ. Ймовірно, постраждав «Лукойл», там розгорілася пожежа.

До слова, уночі на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, безпілотники уразили склад боєприпасів окупантів.

Читайте також:

Теги: пожежа завод росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
Палац російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
31 серпня, 16:33
Жулін: Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить
Російський тренер, який має паспорт США, заявив, що «став фанатом Путіна»
29 серпня, 10:01
Також Антоніо Таяні оголосив про призначення нового посла Італії в Росії
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко провів у російському полоні майже 3,5 роки
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
28 серпня, 16:36
Віткофф: Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
27 серпня, 02:59
Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни
Україна отримає багато землі – Трамп
19 серпня, 16:05
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
14 серпня, 12:15
Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
14 серпня, 00:31

Соціум

Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
Вбивство Чарлі Кірка: губернатор штату назавав дату оголошення звинувачень підозрюваному
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли військовий дрон
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua