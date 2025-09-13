Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод

Уражено Ново-Уфимський НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України

Місцеві Telegram-канали публікували відео, на якому видно, як дрон пролітає повз один із мікрорайонів Уфи

У російському Башкортостані горить Ново-Уфимський нафтопереробний завод. Пожежа виникла після ураження підприємства дронами, стверджують місцеві мешканці. Відео прильоту по НПЗ публікують у місцевих Telegram-каналах. Про це повідомляє «Главком».

Так, близько 14:20 російські медіа з посиланням на «Росавіацію» писали, що в аеропорту Уфи ввели тимчасові обмеження.

А пізніше в соцмережах з’явилась інформація про ураження Ново-Уфимського НПЗ, який перебуває майже за 1400 кілометрів від України.

Місцеві Telegram-канали також публікували відео, на якому видно, як дрон пролітає повз один із мікрорайонів Уфи.

Офіційно про атаку на нафтопереробний завод не повідомляли.

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ. Ймовірно, постраждав «Лукойл», там розгорілася пожежа.

До слова, уночі на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, безпілотники уразили склад боєприпасів окупантів.