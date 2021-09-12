Уряд анонсував індексацію пенсій для усіх категорій пенсіонерів

Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня, у Фейсбуці, повідомив, що кожна категорія пенсіонерів матиме проіндексовану пенсію.

«Індексація пенсій проводитиметься щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів. Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові чи науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість. Також у законі буде прописана точна дата індексації – 1 березня», – написав Шмигаль.

При цьому він відзначив, що завдяки комплексним програмам підтримки пенсіонерів за півтора року середні пенсії зросли майже на 25%. "Паралельно з цим ми також працюємо над запровадженням накопичувальної пенсійної системи, щоб українці нарешті отримували достойні пенсійні виплати", - зауважив глава уряду.

9 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні зміни до деяких законів України стосовно удосконалення пенсійного законодавства.

Документом пропонується: визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах. Також пропонується призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов, а також призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Очікується, що даний документ набере чинності з 1 січня 2022 року.

Раніше, Міністерство соціальної політики привітало ухвалення Верховною Радою в першому читанні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», розробленого Мінсоцполітики.

Нагадаємо, пенсіонерам додатково виплачуватимуть по 5,5 тис. грн щомісяця: кому і чому.

До слова, стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

Також ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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