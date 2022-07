Як боротись із засиллям pociйського газу в Європі доступними методами

Україна має перестати встромляти палки в колеса виробникам відновлюваної енергії

Ми отримали статус кандидата – тож маємо розуміти, як працює Євросоюз, і як впливати на його рішення. А працює він складно й довго, але якщо зрозуміти логіку роботи – то лобіювати потрібні Україні рішення стане легше. Одним із таких рішень має стати рішення про Таксономію ЄС щодо екологічно стійких видів діяльності.

Нудно? А знаєте, кому це не нудно? Pycні.

Greenpeace опублікував дослідження, згідно з яким pociйські лобісти, пов'язані з енергетичними компаніями – Газпром, Росатом, Лукойл – щонайменше 18 разів зустрічалися з єврокомісарами та іншими вищими посадовцями ЄС після представлення концепції документа у березні 2018 року.

Чому pycню так цікавить документ з нудною і неочевидною назвою?

У фінальній версії документа, представленій на початку лютого (! – час тут важливий) Єврокомісія схвалила включення ядерної електроенергії та природного газу до цієї класифікації. Це означає, що інвестиції або кредити для газу і ядерки відповідатимуть критеріям стійкості. А отже – можуть розраховувати на значне фінансування як з публічних, так і приватних джерел.

Втім, таке рішення викликало багато питань. Газові проєкти не низьковуглецеві, а виробництво електроенергії на атомних реакторах саме по собі не викидає багато парникових газів, проте не має сталого способу утилізації відходів. Тому від початку його багато критикували за те, що воно не відповідає Зеленому курсу.

Але що найважливіше для нас (а тепер – уже і для всієї Європи): атом та газ – це важелі в руках Рociї, від ресурсів якої європейці декларують відмову.

Ще донедавна частка pociйського газу в імпорті ЄС складала 40%, а майже 25% ядерного палива до Європи досі проходить через Росатом

І «як на зло», у Таксономії не прописане будівництво LNG терміналів для постачання газу у зріджений формі, щоб привозити його танкерами з різних країн. Тобто вибір без вибору – для постачання газу лишаються лише газопроводи, щоб качати з Рociї. Яке хитре підігравання Пyтiнy, чи не так?

Включення ядерної енергії та природного газу до переліку «зелених» інвестицій могло б приносити Рociї додаткові €4 млрд на рік та дати доступ до €500 млрд потенційних інвестицій в ядерний сектор.

Тепер зрозуміло, чому pycня так активно лобіює включення газу та ядерки до списку «зелених» джерел?

Тепер це рішення жорстко критикують як через невідповідність Зеленому курсу, так і через довгі скривавлені руки Кpeмля, що до нього тягнуться.

Проте зараз для того, аби рішення не набуло чинності, необхідно, щоб 353 члени Європарламенту проголосували проти пропонованого документа. Перший крок зроблено – на засіданні двох профільних комітетів документ відхилили. Але зараз важливо дотиснути правильне рішення під час голосування в Європарламенті.

Ми дуже близькі до цього. Над цим працюють деякі українські депутати та громадські організації. Дуже активно включились європейські ГО та частина євродепутатів.

Шанси є, треба дотискати! Якщо ви є у Твіттері – долучайтесь до адвокатування! Це працює!

Поширюйте твіти з закликомом:

#Ukraine asks the #EU for a veto on #EUTaxonomy! Gas is a weapon in #Putin's hands. Vote No!

#StopFuelingViolence

#StopBloodyGas

#StopRussia

Які кроки може зробити Україна всередині? Перестати встромляти палки в колеса виробникам відновлюваної енергії. Інакше, це закриє нам шлях до великих інвестицій.

Оптимальне рішення для нас, – зелена трансформація. Лише так ми зможемо залучити вдосталь ресурсів і бути сильними на глобальному ринку.

Джерело: блог Інни Совсун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.