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    Думки вголос

    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року

    Світлина з Харківської обласної лікарні на вул. Трінклера, 6 - Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Світлина з Харківської обласної лікарні на вул. Трінклера, 6
    Фото: Наталья Попова

    Харківщина очолила сумний рейтинг

    Мовою оригіналу

    24.09.2021.

    Ну что, мы уверенно несемся на всех парах (

    • 140 – летальных случаев.
    • 9058 - новых случаев, рост +50% за неделю
    • 14947 – пациентов в больницах, рост +45%
    • 2060 – суточных госпитализаций, рост +41%

    По новым случая мы уже превысили прошлогодний октябрь.

    Посмотрите на Харьковскую область, помимо того что она на первом месте, так там еще и рост +100% за неделю.

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    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року
    Фото: Наталья Попова

    И напоследок фото из Харьковской областной больницы на ул. Тринклера 6, фото сделано вчера около 17 часов вечера.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Харківщина коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року