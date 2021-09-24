Коронавірус в Україні. За кількістю нових випадків ми вже випередили жовтень 2020 року

Харківщина очолила сумний рейтинг

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24.09.2021.

Ну что, мы уверенно несемся на всех парах (

140 – летальных случаев.

9058 - новых случаев, рост +50% за неделю

14947 – пациентов в больницах, рост +45%

2060 – суточных госпитализаций, рост +41%

По новым случая мы уже превысили прошлогодний октябрь.

Посмотрите на Харьковскую область, помимо того что она на первом месте, так там еще и рост +100% за неделю.

И напоследок фото из Харьковской областной больницы на ул. Тринклера 6, фото сделано вчера около 17 часов вечера.

Джерело: блог Євген Істребіна

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