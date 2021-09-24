Ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні

Чотири регіони можуть перейти у «червоний» рівень в найближчі 2-3 тижні

МОЗ каже, що наразі дев'ять регіонів демонструють ознаки «помаранчевої» зони

Вже через два або три тижні кілька областей України можуть перейти до «червоної» зони адаптивного карантину. Під загрозою три регіони на заході країни і один на сході, повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Станом на 24 вересня дев'ять регіонів демонструють ознаки «помаранчевої» зони. Також чотири регіони можуть перейти у «червоний» рівень в найближчі 2-3 тижні», – зазначив Кузін.

Він уточнив, що до «червоної» зони можуть перейти наступні регіони:

Житомирська область

Рівненська область

Львівська область

Харківська область

До слова, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі. В Україні найчастіше проводять дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

Тим часом вперше за пів року в Україні добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб.

Додамо, що у «Дії» з’явилися «жовті» covid-сертифікати. Дізнайтеся з новини, як отримати документ.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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