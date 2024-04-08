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Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
фото: Генштаб

Окупанти на лінії фронту продовжує штурмові дії з залученням техніки, проте українські захисники дають гідну відповідь.

Прикордонники на даний час не спостерігають нарощення ворогом сил на кордоні з Російською Федерацією. Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Facebook.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко побував на позиціях Харківського прикордонного загону, бригад Гвардії наступу «Помста» і «Сталевий кордон» та комендатури швидкого реагування Волинського загону. З керівниками підрозділів Голова ДПСУ обговорив обстановку в зоні відповідальності та взаємодію із складовими Сил оборони України. Також очільник відомства перевірив роботи з нарощення інженерно-фортифікаційних споруд.

Військовослужбовці відмітили, що ворог на лінії фронту продовжує штурмові дії з залученням техніки, проте українські захисники дають гідну відповідь. Водночас на кордоні з РФ на даний час не відмічається нарощення ворогом своїх сил.

«Прикордонні підрозділи героїчно б’ються на лінії фронту та захищають наш державний кордон. Прикордонники – справжні воїни, які на рівні з іншими українськими захисниками роблять неоціненний вклад для нашої свободи», – зазначив Дейнеко.

Керівник прикордонного відомства подякував захисникам та захисницям за їхню роботу і вручив їм державні й відомчі відзнаки.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: Харківщина війна напад

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