«Мирний план» чи гібридна війна? Як обробляють українців

Що не так з цією миротворчістю?

Поновилася кампанія просування в українському суспільстві ідеї примирення з росіянами під «маскою» просування «мирних планів» за зразком югославських. Зокрема, таким чином просувається Дейтонська угода в Боснії і Герцеговині.

Почали з обробки лідерів суспільної думки з України – релігійних діячів та письменників, з якими працюють міжнародні НГО. Напівзакриті конференції, поїздкі до Сараєво, як до прикладу еталону примирення...

Що не так з цією миротворчістю, і чого тут не вистачає для запуску справедливого миротворчого процесу?

Від оригіналу – миротворчості під час війни в Югославії – нинішній процес в Україні відрізняється застосуванням маніпуляцій із суспільною думкою.

В цьому процесі нічого немає від югославського досвіду миротворчості, але багато – від політичних кампаній з обробки електорату за допомогою т.зв. ЛОМів.

Миротворчі зусилля, що мають на меті сталий мир, завжди відбуваються на офіційному рівні із залученням офіційних представників урядів або міжнародних структур, що також ж офіційними – ООН, ЄС, НАТО. Навіть проєкти угод розробляють і пропонують саме офіційні особи, а не експерти, ЛОМи чи активісти «громадянського суспільства».

Всім моїм читачам, насамперед, учасникам подібних проєктів (деякі є в мене в друзях на ФБ), нагадаю про основні складові миротворчості «як в Боснії»:

Створення міжнародного трибуналу для покарання воєнних злочинців – політичних лідерів та військових командирів насамперед. Досягнення повного припинення вогню, яке гарантують міжнародні військові місії – в Боснії це було НАТО. (До речі, представники воюючих сторін в Боснії погодилися на мирну угоду на військовій базі Дейтон в США, тому і назва документу така. І це теж про військові гарантії).

Політична угода, що враховує інтереси всіх сторін конфлікту, але міжнародно визнані кордони Боснії і Герцеговини ніхто в Дейтонській угоді не чіпав.

Ці пункти – про проєкт миру. А кампанії просування «втемну» ідеї примирення з ворогом під час гарячої фази війни - про чергову спробу морального роззброєння українців та продовження російської гібридної війни проти України іншими методами.

Прикро, що деякі «миротворці» в Україні в силу різних причин цього не хочуть бачити.