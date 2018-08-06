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    Думки вголос

    Національна ідея сьогодні - утримати українців в Україні

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Національна ідея сьогодні - утримати українців в Україні

    За свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро

    Гривня наприкінці липня – на початку серпня пробила психологічну позначку – 27 гривень за один долар США.

    В уряді та Нацбанку такі коливання бадьоро пояснили. «То – нормально», – кажуть. «Це тому що компанії перераховували дивіденди за кордон, а нерезиденти вийшли з ОВДП»… Ага, ясно…

    Раніше так само впевнено пояснювали затримку з виплатами пенсій по всій країні. Якісь там «розриви» в платежах виникли. Це також – у «межах норми».

    Наша влада взагалі може пояснити що завгодно чим завгодно. Погані дороги – особливостями ландшафту та локальними зсувами ґрунтів, затримку з виплатами пенсій – «розривами», корупцію – недосконалістю законодавства, інфляцію – літньою спекою чи дощами…

    Єдине, чого вона прояснить ніяк не в змозі, – чому самій владі живеться дедалі краще й краще, а людям – дедалі гірше й гірше. Чому по телевізору – все добре, а у холодильниках – не дуже… Чому є «144 реформи», але – жодного результату…

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    Тим часом, за свіжою статистикою, українські заробітчани впродовж року перерахували в країну 5 мільярдів євро (!!!)… І це якраз та сила, що й тримає національну економіку на плаву. Це – прості люди, які намагаються вижити, всупереч «реформам» і реально дбають про свої родини та свою країну. Без «розривів» у платежах і без іншої абракадабри в поясненнях.

    Дуже хочу створити такі умови, щоб людям добре працювалося у своїй рідній країні, щоб тут хотілося жити, а не хотілося звідси втекти. Це і є національна ідея сьогодні.

    А уряд і влада хай би їхали за кордон «на заробітки»… Якраз днями бачила новину, що у Польщі пройшов фестиваль мильних бульбашок. Це якраз українська урядова специфіка. Гадаю, наша влада привезли б звідти «золоті медалі»…

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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