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    Думки вголос

    Образок з натури: таки Київ український

    • Віктор Каспрук

      політолог

    • Розсилка
    Образок з натури: таки Київ український

    Про реакцію киян на російські співи

    Їду сьогодні ввечері в метро з Лівого берега. Заходять і виходять люди. Раптом в вагоні з’являється молодик з гітарою.

    Починає співати якусь нудну і затяжну російську пісню, невправно акомпануючи собі. Вагон не реагує.

    Люди сидять і жодних емоцій до співака-імпровізатора, який не розуміє, що він знаходиться в столиці Української держави.

    Він старається, з під лоба зиркаючи на всі боки, але це не може хоч якось зворушити публіку, що їде на Правий берег.

    Вона не може припинити цей «концерт», але й слухати ці його співи явно не хоче.

    Ніхто й не збирався віддячувати цьому «артисту» хоча б гривнею чи кількома. Люди його просто ігнорували.

    І це не вперше, коли за останні півроку в київському метрополітені з’являються російськомовні співаки. Раніше такого не було.

    Але кияни реагують однаково – вони цих співаючих не помічають.

    І щоб там не було, така реакція столиці наочно доводить – Київ таки український.

    Він раз за разом відторгає те, що стараються йому нав’язувати зайди і різного роду тимчасовці.

    Для яких Київ не рідне місто, а місце вимушеного тимчасового проживання.

    Джерело: блог Віктора Каспрука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ метро кияни
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