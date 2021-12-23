Путін переоцінив власні сили

Путін, як завжди, діятиме за відомими йому схемами

Стало занадто багато підтверджень, що Путін і його подільники готові пожертвувати майбутнім Росії

Очевидно, що Москва і далі продовжуватиме нагнітати ситуацію щодо України. Дикунські заяви Путіна і міністра оборони Російської Федерації Шойгу, що американські ПВК готують провокацію в Україні з хімічними компонентами, вкотре показують, що Москва залишити в спокої Україну не збирається.

Ці заяви можна було б сприймати, як повний політичний сюрреалізм, якби не сумний приклад Сирії, на теренах якої Кремль вже застосовував заборонену хімічну зброю. Потім обвинувативши в цьому противників незаконного «президента» Башара Асада.

Все виглядає на те, що Путін шукає привід для різкого збільшення ескалації на російсько-українському фронті на Донбасі.

І схоже, що вже розписані декілька сценаріїв, одним з них стане застосування хімічної зброї, а кремлівські пропагандисти розтрублять на увесь світ, про нібито «злочини» «київської воєнщини», на які, звісно, в Москві не можуть закривати очі.

Тому, мовляв, для того, щоб спасти жителів Донбасу від продовження знущання над мирним населенням так званих «ДНР/ЛНР», російська армія просто змушена на це відреагувати.

Усе це планується зробити в дусі КГБ/ФСБ і Путіна. Самі отруять ОРДЛО, самі й прийдуть їх захищати та воювати з усією Україною.

Тут головне в тому, що якщо вже прийняте рішення про нове вторгнення в Україну, то контекст провокації зовсім не важливий і має лише чисто формальне значення. Ніхто не повірить у нього, але й факт вторгнення не скасує.

Путін, як завжди, діятиме за відомими йому схемами. Спочатку піднімається страшенна антиукраїнська істерія на кремлівському телебаченні. Потім «іхтамнєти», які роблять вигляд, що вони армія «молодих республік», зі знятими шевронами і замальованими номерами на російських танках, розпочнуть широкомасштабну провокацію проти Збройних Сил України. Обстріляють мирних жителів на окупованих територіях або хімічно отруять, як до цього вже готові в Москві.

Не можна виключати й того, що в генеральному штабі збройних сил Російської Федерації задумали легітимізувати російських військових на Донбасі. Для початку використавши авіацію для ударів по лінії оборони ЗСУ, а далі введуть, вже не криючись, нові російські війська в ОРДИЛО.

Для цього всього виправдання у них вже готове. Залишається тільки провести провокацію і чекати на реакцію Збройних Сил України і західного світу. Якщо ця реакція у відповідь буде слабкою, то Москва нагнітатиме військову конфронтацію й далі.

Стало занадто багато підтверджень з різних джерел, що Путін і його подільники готові пожертвувати майбутнім Росії, аби тільки не відступитися від України.

Путінське телебачення почне трубити, що, наприклад, в Горлівці Україною була використана «хімічна зброя». Після цього «героїчні» російські війська підуть рятувати «народ Донбасу» від «хімічної хунти».

В цій політичній партії Кремля усе зрозуміло, не ясно лише одне, навіщо вони залучають сюди американців, фактично визначаючи їх публічно стороною конфлікту. Адже можна було сказати простіше, українці разом з литовцями «завезли» на Донбас «хімічні бомби».

Можливо, що в Путіна почалася переоцінка власних сил. Або це елемент гібридної війни, змусити супротивника виправдовуватися. Росія демонстративно втягує США в цю свою гібридну комбінацію. Тоді вже йдеться не лише про ОРДЛО і «народ Донбасу» і «київську хунту», а нібито про пряме втручання Америки.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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