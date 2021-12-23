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    Джонсон та Шольц обговорили агресію Росії щодо України

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    Між політиками відбулася телефонна розмова - Джонсон та Шольц обговорили агресію Росії щодо України
    Між політиками відбулася телефонна розмова
    фото з відкритих джерел

    Лідери Німеччини та Британії висловилися щодо запобігання подальшому загостренню ситуації

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 22 грудня провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед тем, зокрема, була протидія російській агресії щодо України. Про це повідомляють на Даунінг-стріт.

    Лідери Німеччини та Британії погодилися, що потрібно взаємодіяти з Росією для того, щоб зменшити напруженість довкола України.

    «Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема, поточну ситуацію на кордоні України. Вони погодилися з важливістю взаємодії з Росією для деескалації ситуації та запобігання подальшій агресії», – повідомили в пресслужбі британського прем'єра.

    Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

    Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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    Теги: Росія Україна Борис Джонсон Олаф Шольц
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    Джонсон та Шольц обговорили агресію Росії щодо України