Джонсон та Шольц обговорили агресію Росії щодо України

Лідери Німеччини та Британії висловилися щодо запобігання подальшому загостренню ситуації

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 22 грудня провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед тем, зокрема, була протидія російській агресії щодо України. Про це повідомляють на Даунінг-стріт.

Лідери Німеччини та Британії погодилися, що потрібно взаємодіяти з Росією для того, щоб зменшити напруженість довкола України.

«Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема, поточну ситуацію на кордоні України. Вони погодилися з важливістю взаємодії з Росією для деескалації ситуації та запобігання подальшій агресії», – повідомили в пресслужбі британського прем'єра.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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