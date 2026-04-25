Риторика Трампа щодо НАТО як фактор посилення позицій Кремля

Від електоральної поляризації до руйнування трансатлантичної єдності. Кремль перетворює суперечності всередині США на стратегічну зброю проти Північноатлантичного альянсу

Після появи витоку інформації про те, що Сполучені Штати можуть розглянути «призупинення» членства Іспанії у НАТО, виникає питання, чому Дональд Трамп постійно шантажує Європу Північноатлантичним альянсом?

Ставлення Дональда Трампа до Північноатлантичного альянсу та його риторику щодо можливого виходу США з НАТО потрібно розглядати не лише як елемент внутрішньополітичної стратегії, але і як складний геополітичний феномен, який має прямий вплив на баланс сил у сучасному світі.

Ворожість Трампа до альянсу в більшості випадків проявлялася через критику фінансових зобов’язань союзників, постійні натяки на скорочення американських військових витрат у Європі та вимоги до країн-членів збільшити свої внески до бюджету НАТО до рекомендованих двох відсотків ВВП.

Очевидно, що така позиція має декілька взаємопов’язаних причин, які виходять за рамки поверхневої економічної логіки та включають особистісні риси Дональда Трампа, його стратегічні пріоритети та прагнення переглянути світовий порядок, створений після Другої світової війни.

У першу чергу, це прагнення до американського домінування у світовій політиці, але домінування, яке означає максимальну вигоду для Сполучених Штатів. Що проявляється у формі торгівельних, військових та дипломатичних ультиматумів.

Критика НАТО в виконанні американського президента часто виглядає як спроба змусити союзників до збільшення витрат на оборону, але на практиці вона має глибші наслідки. Адже постійні погрози виходу з альянсу підривають довіру до США як до стратегічного партнера, створюючи вакуум безпеки, який Росія використовує для просування власних геополітичних інтересів у Європі та на пострадянському просторі.

Позиція Трампа виглядає вигідною для Москви не лише тому, що США нібито скорочують підтримку союзників, але й тому, що сама риторика президента послаблює консолідацію європейських держав. Цим стимулюючи внутрішні дебати щодо необхідності самостійної оборонної політики та створюючи передумови для політичного шантажу у сфері трансатлантичної безпеки.

І тут необхідно зважати на те, що президент США Дональд Трамп як політичний лідер виходить із власної бізнес-логіки, де угоди мають бути вигідними та де оцінюється віддача від витрат.

З цієї перспективи фінансова критика НАТО має внутрішньополітичний сенс, адже дозволяє формувати образ президента, «який відстоює інтереси Америки», однак з геополітичної точки зору така позиція створює серйозні ризики.

У практичному вимірі постійні натяки на вихід з альянсу призводять до того, що союзники починають сумніватися у надійності американської гарантії безпеки, що своєю чергою може стимулювати розвиток власних оборонних інституцій, інвестицій у військову автономію та, у перспективі, змінювати баланс сил на європейському континенті.

З погляду Росії, яка традиційно розглядає НАТО як головну перешкоду для реалізації своїх стратегічних амбіцій у Східній Європі та Балтійському регіоні, така риторика Трампа є великою геополітичною вигодою. Враховуючи те, що послаблення трансатлантичної солідарності створює можливості для зміщення лінії фронту впливу та реалізації Москвою гібридних стратегій тиску на сусідні держави, які в гарантуванні їхньої безпеки критично залежать від НАТО.

У цьому контексті, не менш важливим аспектом є психологічний фактор, який полягає в особистих рисах Трампа. Його прагнення домінувати, переконувати інших у власній силі та здатності «вигравати угоди» підштовхує до використання тактики публічного шантажу та ультиматумів.

Саме ця тактика викликала постійні заяви про можливий вихід США з НАТО, створюючи атмосферу невизначеності та примушуючи союзників до демонстрації своєї готовності витрачати більше на оборону.

Однак на практиці така риторика часто має зворотний ефект: європейські держави сприймають її як загрозу безпеці, а не як інструмент для справедливого розподілу фінансових навантажень

У результаті зростає прагнення до самостійної військової автономії, що може в довгостроковій перспективі призвести до ослаблення ядра трансатлантичного блоку, який забезпечував стабільність у Європі протягом багатьох десятиліть.

Варто також враховувати, що критика Дональда Трампа НАТО відбувається на фоні його постійної «гри у піддавки» з Російською Федерацією. Численні політичні скандали, що стосуються зв’язків американської адміністрації з Москвою, підтверджують, що геополітичний результат його риторики очевидний: Росія отримує стратегічну перевагу без необхідності поки що відкрито здійснювати додаткові агресивні кроки.

Кожна публічна погроза щодо виходу США з Північноатлантичного альянсу або зменшення американської присутності у Європі відверто грає на інтереси Кремля. Послаблюючи колективний опір Москві та створюючи передумови для більш гнучких, асиметричних стратегій впливу на сусідні держави. Навіть якщо припустити, що мотиви Трампа не завжди безпосередньо пов’язані з підтримкою Росії, кінцевий геополітичний ефект для Москви постійно є позитивним.

Крім того, важливим є аспект внутрішньої політики США, де постійна критика НАТО слугує елементом формування власного електорального бренду. Промови про необхідність скоротити фінансові зобов’язання та змусити союзників «платити свою частку» працюють на образ лідера, який відстоює національні інтереси, одночасно відвертаючи увагу від складних економічних та соціальних проблем у самих США.

Проте ця внутрішньополітична вигода відзначається значними зовнішньополітичними ризиками, оскільки підриває трансатлантичну довіру та загрожує стабільності альянсу, який є ключовим елементом системи глобальної безпеки.

У підсумку, можна констатувати, що ворожість Трампа до НАТО та його постійні погрози виходу з альянсу – це явище, яке має багатовимірний характер. Воно є одночасно інструментом внутрішньополітичного позиціювання, вираженням особистісного стилю американського лідера та джерелом стратегічних ризиків для європейської безпеки.

Для Росії та інших держав, що прагнуть послаблення трансатлантичного блоку, така риторика є великим подарунком, який дозволяє використовувати вакуум довіри та розбіжності між союзниками для просування власних геополітичних інтересів.

І хоча мотиви президента США Дональда Трампа не завжди безпосередньо пов’язані з підтримкою Москви, кінцевий ефект його політики створює сприятливі умови для ослаблення єдиної оборонної системи НАТО, стимулюючи перегляд стратегічних підходів до безпеки в Європі та поза її межами.

Ця динаміка підкреслює надзвичайну складність сучасних міжнародних відносин, де внутрішньополітичні цілі окремого лідера можуть мати далекосяжні та непередбачувані наслідки для глобальної безпеки.

Дії Трампа запускають незворотну трансформацію НАТО. Альянс перестає бути «автоматичною парасолькою безпеки» і стає майданчиком для складних торгів, де європейські союзники змушені платити більше не лише грошима, а й власною суб’єктністю, щоб зберегти прихильність Вашингтона.

Така політика Дональда Трампа щодо НАТО провокує фундаментальне зміщення парадигми колективної безпеки, перетворюючи альянс із солідарного оборонного блоку на інструмент транзакційної геополітики.

Відмова від концепції «автоматичних» гарантій за статтею 5 змушує європейські столиці усвідомити, що американська парасолька відтепер є не безумовним активом, а предметом складного політичного торгу.

Це запускає процес «болісного дорослішання» Європи, де ціна лояльності Вашингтона вимірюється не лише досягненням показника у 2 відсотки ВВП на оборону, а й поступками у торгівельній, технологічній та зовнішньополітичній сферах.

У результаті НАТО фактично трансформується у дворівневу структуру: США переходять від ролі альтруїстичного лідера до ролі прагматичного сервіс-провайдера безпеки, тоді як європейські країни змушені шукати баланс між розбудовою власної стратегічної автономії та збереженням прихильності Білого дому.

Як би не прикро було б це визнавати, але геополітичні наслідки ситуації є такими, що ця трансформація стає незворотною. І вона руйнує інерційну віру у вічну стабільність трансатлантичних зв’язків, роблячи суб’єктність Європи не вибором, а умовою виживання у світі, де безпека стала комерційним товаром.

Все має враховувати і Україна, адже тепер НАТО перестає бути безумовною «парасолькою» та перетворюється на платформу, де внесок у спільну безпеку вимірюється не лише політичними деклараціями, а й конкретними оборонними спроможностями та технологічною автономністю.

Для України це означає необхідність переходу від ролі «отримувача допомоги» до ролі критично важливого постачальника безпекових послуг та досвіду. У світі, де безпека – це товар, ми маємо стати його виробником, інтегруючи свій унікальний бойовий досвід у європейський ВПК.

Це єдиний спосіб гарантувати, що наше членство в альянсі буде продиктоване не лише солідарністю, а й прагматичним розрахунком партнерів, які зрозуміють: без України європейський контур безпеки залишиться незавершеним і вразливим.