Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном

Дональд Трамп зауважив, що армія Ірану практично знищена

Президент США Дональд Трамп окреслив ключовий критерій майбутніх домовленостей із Тегераном. За його словами, «справедлива угода» на 99% має складатися з повної відмови Ірану від ядерного озброєння. Про це пише «Главком».

Трамп також припустив, що в країні вже фактично відбулася зміна режиму, хоча офіційно Вашингтон не висував такої вимоги.

Окремо американський лідер наголосив, що США не потребують жодних додаткових «планів Б» на випадок провалу переговорів. Свою позицію він пояснив критичним станом іранських збройних сил. Трамп заявив, що армія Ірану практично знищена, а її ракетний потенціал та виробничі потужності зведені до мінімуму після потужних ударів США. Президент високо оцінив роботу американських військових, зазначивши, що вони «виконали приголомшливу роботу», фактично позбавивши противника здатності до опору.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана.

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.