У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)

Ростислав Вонс
У Туапсе після атаки на завод над містом нависає густий чорний дим
скриншот з відео із соцмереж

Потужна пожежа в резервуарному парку Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ виникла внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітиків Exilenova.

У ніч на 20 квітня мешканці Туапсе повідомляли про атаку на морський порт. Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку та пожежу в порту, заявивши, що загинув один чоловік, ще один поранений.

На кадрах можна помітити, як Туапсе палає після нічних ударів. Фахівці зафіксували більш як 10 точок горіння.

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснефти» на узбережжі Чорного моря. Завод працює в єдиному зв'язку з експортним морським терміналом, що дозволяє відправляти близько 90% продукції за кордон.

Нагадаємо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. 

Як відомо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Раніше Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

Читайте також:

Читайте також

Російський наступ буксує: що вирішить результат боїв під Гуляйполем
Головна дилема ЗСУ перед битвою за Оріхів. Огляд фронту
10 квiтня, 10:10
Ризики для російської економіки посилюються
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
6 квiтня, 08:27
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі
Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом
4 квiтня, 20:30
Українці відмовилися грати з країною-агресором
Збірна України з водного поло отримала технічну поразку за відмову грати з Росією
13 квiтня, 16:53
На підприємстві стався вибух техногенного характеру
На Казанському пороховому заводі в Росії стався вибух (відео)
14 квiтня, 21:00
Громадяни Куби стали однією з найбільших груп іноземців, які воюють на боці Росії в Україні
Держдеп США розкрив, як Куба допомагає Росії у війні проти України
15 квiтня, 06:28
США оцінили прибутки РФ
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
16 квiтня, 01:47
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокоментував масовану нічну атаку Росії на Україну
16 квiтня, 22:02

Політика

У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)
У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
Радбез ООН проведе засідання через останні обстріли України
Радбез ООН проведе засідання через останні обстріли України
FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні
FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
WSJ: ОАЕ просять у США фінансову страховку на випадок затяжної війни з Іраном
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
