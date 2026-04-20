У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)

У Туапсе після атаки на завод над містом нависає густий чорний дим

Потужна пожежа в резервуарному парку Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ виникла внаслідок нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітиків Exilenova.

У ніч на 20 квітня мешканці Туапсе повідомляли про атаку на морський порт. Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку та пожежу в порту, заявивши, що загинув один чоловік, ще один поранений.

На кадрах можна помітити, як Туапсе палає після нічних ударів. Фахівці зафіксували більш як 10 точок горіння.

Туапсинський нафтопереробний завод (ТНПЗ) – найстаріше і стратегічно важливе підприємство «Роснефти» на узбережжі Чорного моря. Завод працює в єдиному зв'язку з експортним морським терміналом, що дозволяє відправляти близько 90% продукції за кордон.

Нагадаємо, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотермінала порту Туапсе у Краснодарському краю РФ. Нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ.

Як відомо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Раніше Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.