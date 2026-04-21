Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 21 квітня 2026 року

Окупанти масовано атакували Суми дронами, Трамп зробив суперечливі заяви щодо подальшого розвитку війни з Іраном, у Вашингтоні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН на запит України, Іран погодився на другий раунд переговорів зі США, російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 квітня:

Атака на Суми

Окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Також один із безпілотників влучив у дах медичного закладу. На місцях ударів виникли пожежі. За попередніми даними, постраждали четверо містян.

Засідання Радбезу ООН

Під час виступу представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що російська армія втрачає близько 254 солдати за кожен захоплений квадратний кілометр української території.

Він наголосив, що Росія просувається дуже повільно, захоплюючи мінімальні території ціною величезних людських втрат. При цьому РФ досі не контролює понад 20% Донецької області.

Водночас Василь Небензя демонстративно не слухав та відволікався на телефон, коли виступав представник України при ООН Андрій Мельник та озвучував кількість жертв цивільного населення від атак РФ.

Під час свого виступу Небензя назвав українців «витратним матеріалом» та звинуватив Захід у використанні України у війні.

Переговори Ірану та США

Трамп допускає можливість дипломатичного врегулювання. Очікується, що новий раунд переговорів може відбутися в Ісламабаді. Водночас Трамп попередив, що у разі відсутності угоди після завершення 14-денного перемир’я ситуація різко загостриться.

Іран погодився на участь у другому раунді переговорів зі США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс має вирушити до Ісламабаду для участі в переговорах. До останнього моменту Тегеран офіційно не підтверджував участі. Як зазначає Axios, Білий дім очікував сигналу від іранської сторони протягом усього дня.